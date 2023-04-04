Фото: открытые источники/ министр энергетики Молдовы Виктор Парликов
Власти Молдовы до сих пор не оплатили услуги международных компаний, которые занимаются аудитом исторической задолженности молдавского АО "Молдовагаз" перед российским концерном "Газпром", об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в интервью одному из местных СМИ, пишет md.sputniknews.ru.
"Команда работает. У нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделялись в предыдущем бюджетном году, пока он не был подписан, пока не было исчерпано бюджетное исполнение прошлого года", – заявил Виктор Парликов.
Миссия экспертов норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, отобранных Агентством публичной собственности для проведения аудита исторических долгов АО "Молодовагаз" перед российским концерном "Газпром", побывала в Молдове в конце октября прошлого года. Эксперты посетили компанию "Молдовагаз" и получили необходимые финансовые документы и договора, заключенные в том числе до образования компании в 1999 году. Ожидалось, что предварительный отчет последует в конце зимы, окончательный - в марте.
"У нас нет морального права как-то торопить их, настаивать на том, чтобы они завершили это задание быстрее, пока мы не выполнили свое финансовое обязательство хотя бы частично по отношению к ним", – отметил министр.
Он отметил, что международные эксперты не отказались от проведения аудита, несмотря на то, что Кишинев не внес оплату.
"Нам понадобится новое постановление правительства, чтобы выплатить эти деньги. Мы установили некоторые сроки, но не хотим давить на команды... Мы должны решить эту проблему с оплатой. После чего будут дискуссии. Предполагалось, что они должны завершить (этот аудит) к маю, но давайте хотя бы чтобы было постановление кабмина, чтобы мы могли оплатить", – сказал Парликов.
Власти Молдовы в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдовы только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Бывший тогда вице-премьером РМ Андрей Спыну при этом сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.