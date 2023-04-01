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В Приднестровье внесены изменения в нормативные требования по проведению карантинных мероприятий

В Приднестровье внесены изменения в нормативные требования по проведению карантинных мероприятий
Фото: открытые источники

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в мире и республике по заболеванию коронавирусной инфекцией, Министерством здравоохранения Приднестровья были внесены изменения в нормативные требования по проведению карантинных мероприятий. Эти изменения были подготовлены на основании результатов международных исследований Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщается на сайте ведомства.

Теперь лица, находившиеся в контакте с заболевшим ковид, но не имеющие клинических признаков заболевания - не помещаются на карантин. В течение 10 дней они только находятся под наблюдением участкового врача.

Также внесены изменения нахождения больных на карантине, при выявлении у них коронавируса:

- если болезнь протекала бессимптомно, то выйдете на работу/учебу уже через пять дней после тестирования;

- если переболели в легкой форме, то вы сможете приступить к работе/учебе через пять дней после первых клинических проявлений, но не ранее чем за 24 часа проявления последнего симптома. В данном случае при решении на выписку участковым врачом будет учитываться ваше самочувствие;

- больные со среднетяжелым течением болезни будут выписаны через 10 дней после положительного лабораторного исследования на ковид, но не ранее чем за 24 часа от последнего симптома и по решению врача, в зависимости от клинического выздоровления;

- лица со среднетяжелой и тяжелой формой протекания болезни и находящиеся на лечении в стационаре, после выписки из больницы смогут приступить к работе/учебе по решению участкового врача в зависимости от самочувствия.

Необходимо отметить, что у больных с тяжелой формой вирус может сохраняться до 20 дней. Такие пациенты должны продолжать изоляцию до 20 дней от проявления первых клинических признаков заболевания.

Напоминаем, что повторное тестирование на ковид при выписке пациента не проводится.
  • Сегодня, 11:13
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