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Виталий Игнатьев провел беседу с американским политологом

Виталий Игнатьев провел беседу с американским политологом

Во внешнеполитическом ведомстве Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев принял американского политолога и эксперта Джона Кавулича.

Джон Кавулич – политолог, эксперт, президент Торгово-экономического совета США и Кубы, а также старший редактор аналитического портала Issue Insight, посвященного международной проблематике. Более 35 лет изучает СССР и постсоветское пространство.

Основной темой беседы стали актуальные международные вызовы и их влияние на ПМР. Виталий Игнатьев подчеркнул, что положение республики значительно ухудшилось, поскольку она оказалась «заложником» глобальных процессов, связанных с усиливающимся противостоянием России и Запада. Он отметил, что сегодня Приднестровье сталкивается с беспрецедентными рисками и угрозами, в том числе террористическими. В этом контексте он рассказал о предотвращенных на территории ПМР терактах против руководства и жителей страны, а также делегации ОБСЕ, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Говоря о молдо-приднестровском урегулировании, дипломат констатировал, что международные акторы продолжают придерживаться инерционных, устаревших подходов к разрешению конфликта между ПМР и РМ, не учитывающих сложившиеся реалии, следствием чего являются деградация переговорного процесса и продолжение давления Молдовы на Приднестровье. Он подчеркнул востребованность справедливой международной медиации, без которой, по его словам, диалог будет только ухудшаться.

«Поскольку именно Молдова в отсутствие должного международного внимания и влияния саботирует процесс урегулирования, отказываясь от встреч на высшем уровне, не исполняя достигнутые договоренности, не желая решать острые социально-гуманитарные и экономические вопросы, генерируя новые проблемы в отношениях сторон», – резюмировал глава МИД ПМР.

В ходе общения собеседники обменялись мнениями и по иным вопросам, включая торгово-экономическое развитие Приднестровья в современных условиях, перспективы нормализации региональной обстановки и др.
  • Сегодня, 21:25
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