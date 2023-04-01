Во внешнеполитическом ведомстве Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев принял американского политолога и эксперта Джона Кавулича.
Джон Кавулич – политолог, эксперт, президент Торгово-экономического совета США и Кубы, а также старший редактор аналитического портала Issue Insight, посвященного международной проблематике. Более 35 лет изучает СССР и постсоветское пространство.
Основной темой беседы стали актуальные международные вызовы и их влияние на ПМР. Виталий Игнатьев подчеркнул, что положение республики значительно ухудшилось, поскольку она оказалась «заложником» глобальных процессов, связанных с усиливающимся противостоянием России и Запада. Он отметил, что сегодня Приднестровье сталкивается с беспрецедентными рисками и угрозами, в том числе террористическими. В этом контексте он рассказал о предотвращенных на территории ПМР терактах против руководства и жителей страны, а также делегации ОБСЕ, сообщает внешнеполитическое ведомство.
Говоря о молдо-приднестровском урегулировании, дипломат констатировал, что международные акторы продолжают придерживаться инерционных, устаревших подходов к разрешению конфликта между ПМР и РМ, не учитывающих сложившиеся реалии, следствием чего являются деградация переговорного процесса и продолжение давления Молдовы на Приднестровье. Он подчеркнул востребованность справедливой международной медиации, без которой, по его словам, диалог будет только ухудшаться.
«Поскольку именно Молдова в отсутствие должного международного внимания и влияния саботирует процесс урегулирования, отказываясь от встреч на высшем уровне, не исполняя достигнутые договоренности, не желая решать острые социально-гуманитарные и экономические вопросы, генерируя новые проблемы в отношениях сторон», – резюмировал глава МИД ПМР.
В ходе общения собеседники обменялись мнениями и по иным вопросам, включая торгово-экономическое развитие Приднестровья в современных условиях, перспективы нормализации региональной обстановки и др.