Во втором окончательном чтении парламент принял изменения в Закон ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», наделяющий правом городские, районные и сельские советы обращаться в суды общей юрисдикции для защиты интересов граждан. Ранее эта норма была исключена из законодательного поля, но теперь ее решено вернуть. Авторами инициативы выступили парламентарии. Ранее законопроект был рассмотрен профильным комитетом.
«Стоит обратить внимание, что помощь гражданам не является обязанностью местных советов, а скорее их правом. Совет может рассмотреть вопрос о помощи, особенно если это касается какой-то определенной категории граждан. Если гражданин убедительно докажет, что он не имеет иных возможностей защитить свои права, кроме как обратиться за помощью к Совету народных депутатов, то совет вправе помочь ему и обратиться в его интересах в суд», - пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко, пишет пресс-служба ВС ПМР.
Авторы законопроекта отметили что эта норма была введена в первую очередь для помощи сельским советам. В пример парламентарии привели работу Терновского сельского совета и администрации, где ведутся споры, но решить их без обращения в суд в данный момент затруднительно.
«На земле довольно часто люди сталкиваются с вопросами выделения земельных участков, регистрацией права, упрощенной регистрацией права. И там на местах с сельскими советами и администрациями у людей периодически возникают проблемы, длительные споры, переписки. Поэтому такую норму мы вернули, и если в этом будет необходимость, то теперь советы смогут в интересах граждан обращаться в суд», - рассказал Антон Онуфриенко.
Законопроект был подержан депутатским корпусом единогласно, он вступит в силу сразу после подписания главой государства.