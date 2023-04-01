Dnestr.TV

 
0

Местные советы получили право на защиту граждан в судах

Местные советы получили право на защиту граждан в судах

Во втором окончательном чтении парламент принял изменения в Закон ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», наделяющий правом городские, районные и сельские советы обращаться в суды общей юрисдикции для защиты интересов граждан. Ранее эта норма была исключена из законодательного поля, но теперь ее решено вернуть. Авторами инициативы выступили парламентарии. Ранее законопроект был рассмотрен профильным комитетом.

«Стоит обратить внимание, что помощь гражданам не является обязанностью местных советов, а скорее их правом. Совет может рассмотреть вопрос о помощи, особенно если это касается какой-то определенной категории граждан. Если гражданин убедительно докажет, что он не имеет иных возможностей защитить свои права, кроме как обратиться за помощью к Совету народных депутатов, то совет вправе помочь ему и обратиться в его интересах в суд», - пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко, пишет пресс-служба ВС ПМР.

Авторы законопроекта отметили что эта норма была введена в первую очередь для помощи сельским советам. В пример парламентарии привели работу Терновского сельского совета и администрации, где ведутся споры, но решить их без обращения в суд в данный момент затруднительно.

«На земле довольно часто люди сталкиваются с вопросами выделения земельных участков, регистрацией права, упрощенной регистрацией права. И там на местах с сельскими советами и администрациями у людей периодически возникают проблемы, длительные споры, переписки. Поэтому такую норму мы вернули, и если в этом будет необходимость, то теперь советы смогут в интересах граждан обращаться в суд», - рассказал Антон Онуфриенко.

Законопроект был подержан депутатским корпусом единогласно, он вступит в силу сразу после подписания главой государства.
  • Сегодня, 21:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна