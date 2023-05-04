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В Молдове представили паспорт нового образца

В Молдове представили паспорт нового образца

Агентство государственных услуг (ASP) ввело в обращение новый образец паспорта для граждан Молдовы. Директор ASP Мирча Ешану и руководитель продюсерского центра ASP Георге Триколич представили новый документ.

Паспорт содержит 34 страницы и отличается 45 высокоэффективными защитными элементами, передает tv8.md.

"Большие изменения внесены в самую важную и уязвимую для мошенничества часть паспортного бланка - страницу с идентификационными данными владельца. Соответствующая страница, которая ранее была бумажной, будет заменена на поликарбонатную, персонализированную с помощью лазерной гравировки", - сообщает ASP.

Данная технология позволяет использовать более широкий спектр элементов безопасности на проверенных уровнях простым касанием, изучением документа под углом вместе с другими скрытыми элементами безопасности, проверенными простым и лабораторным оборудованием на разных уровнях.

Предусмотрена двойная бесконтактная схема биометрических идентификаторов. Это повысит защиту данных документа, а также продлит долговечность и прочность документа.

Паспорт нового образца (серии АP) вводится в обращение постепенно, по мере исчерпания запасов бланков паспортов (серии АВ), но не позднее 30 апреля 2023 года.

Цена нового паспорта остается прежней и составляет 650 леев, при условии если он выдается в течение 20 рабочих дней. Лицам в возрасте до 7 лет паспорт выдается сроком на 4 года; в возрасте от 7 до 16 лет - на 7 лет, в возрасте старше 16 лет - на 10 лет.
  • Сегодня, 21:36
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