Агентство государственных услуг (ASP) ввело в обращение новый образец паспорта для граждан Молдовы. Директор ASP Мирча Ешану и руководитель продюсерского центра ASP Георге Триколич представили новый документ.
Паспорт содержит 34 страницы и отличается 45 высокоэффективными защитными элементами, передает tv8.md.
"Большие изменения внесены в самую важную и уязвимую для мошенничества часть паспортного бланка - страницу с идентификационными данными владельца. Соответствующая страница, которая ранее была бумажной, будет заменена на поликарбонатную, персонализированную с помощью лазерной гравировки", - сообщает ASP.
Данная технология позволяет использовать более широкий спектр элементов безопасности на проверенных уровнях простым касанием, изучением документа под углом вместе с другими скрытыми элементами безопасности, проверенными простым и лабораторным оборудованием на разных уровнях.
Предусмотрена двойная бесконтактная схема биометрических идентификаторов. Это повысит защиту данных документа, а также продлит долговечность и прочность документа.
Паспорт нового образца (серии АP) вводится в обращение постепенно, по мере исчерпания запасов бланков паспортов (серии АВ), но не позднее 30 апреля 2023 года.
Цена нового паспорта остается прежней и составляет 650 леев, при условии если он выдается в течение 20 рабочих дней. Лицам в возрасте до 7 лет паспорт выдается сроком на 4 года; в возрасте от 7 до 16 лет - на 7 лет, в возрасте старше 16 лет - на 10 лет.