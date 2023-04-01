Dnestr.TV

 
0

Определен порядок обращения с отработанными автошинами

Определен порядок обращения с отработанными автошинами

В соответствии с Требованиями при обращении с видами отходов I-V классов опасности, утвержденными Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья, определен порядок обращения с отработанными автошинами.

Согласно нормативу:

Собственники отработанных пневматических автомобильных шин, образовавшихся в результате собственной хозяйственной деятельности, обеспечивают их раздельный сбор на собственной или арендованной территории, с соблюдением норм и требований, установленных природоохранным законодательством ПМР в отношении отходов IV класса опасности.

Автошины могут накапливаться на территории собственника до момента аккумуляции достаточного их количества, необходимого для формирования транспортной партии, в целях передачи их на утилизацию специализированной организации.

Хозяйствующие субъекты, одним из видов деятельности которых является предоставление услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобильных средств, вправе осуществлять прием от населения – потребителей услуг, предоставленных юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, отработанных шин для накопления их на собственной территории с последующей передачей утилизирующей организации.

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность, связанную с образованием отработанных автомобильных шин, запрещается их размещение на контейнерных площадках для сбора ТБО, полигонах, временных объектах размещения ТБО.

Запрещено сжигание подлежащих утилизации отработанных автошин, а также длительное их хранение без соблюдения мер пожарной безопасности.

Население может осуществлять передачу отработанной авторезины юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, одним из видов деятельности которых является предоставление услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобильных средств, по месту предоставления таких услуг. Также население может осуществлять передачу отработанных автошин госадминистрациям городов и районов ПМР по месту их накопления.

Отработанные автошины, размещенные населением на контейнерных площадках для сбора ТБО, несанкционированных свалках и в иных местах, подлежат раздельному сбору, который осуществляется госадминистрациями городов (районов), с последующим накоплением и передачей утилизирующей организации.

Органы государственной власти и их подведомственные организации осуществляют передачу отработанной авторезины госадминистрациям городов и районов ПМР для обеспечения их накопления и временного хранения либо самостоятельно передают утилизирующей организации.

Передача отработанных автошин утилизирующей организации осуществляется на основании договора, заключаемого с собственником отходов.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 21:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна