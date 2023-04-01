В соответствии с Требованиями при обращении с видами отходов I-V классов опасности, утвержденными Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья, определен порядок обращения с отработанными автошинами.
Согласно нормативу:
Собственники отработанных пневматических автомобильных шин, образовавшихся в результате собственной хозяйственной деятельности, обеспечивают их раздельный сбор на собственной или арендованной территории, с соблюдением норм и требований, установленных природоохранным законодательством ПМР в отношении отходов IV класса опасности.
Автошины могут накапливаться на территории собственника до момента аккумуляции достаточного их количества, необходимого для формирования транспортной партии, в целях передачи их на утилизацию специализированной организации.
Хозяйствующие субъекты, одним из видов деятельности которых является предоставление услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобильных средств, вправе осуществлять прием от населения – потребителей услуг, предоставленных юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, отработанных шин для накопления их на собственной территории с последующей передачей утилизирующей организации.
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность, связанную с образованием отработанных автомобильных шин, запрещается их размещение на контейнерных площадках для сбора ТБО, полигонах, временных объектах размещения ТБО.
Запрещено сжигание подлежащих утилизации отработанных автошин, а также длительное их хранение без соблюдения мер пожарной безопасности.
Население может осуществлять передачу отработанной авторезины юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, одним из видов деятельности которых является предоставление услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобильных средств, по месту предоставления таких услуг. Также население может осуществлять передачу отработанных автошин госадминистрациям городов и районов ПМР по месту их накопления.
Отработанные автошины, размещенные населением на контейнерных площадках для сбора ТБО, несанкционированных свалках и в иных местах, подлежат раздельному сбору, который осуществляется госадминистрациями городов (районов), с последующим накоплением и передачей утилизирующей организации.
Органы государственной власти и их подведомственные организации осуществляют передачу отработанной авторезины госадминистрациям городов и районов ПМР для обеспечения их накопления и временного хранения либо самостоятельно передают утилизирующей организации.
Передача отработанных автошин утилизирующей организации осуществляется на основании договора, заключаемого с собственником отходов.