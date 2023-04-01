Транспортные средства с приоритетным режимом движения Генерального инспектората полиции (ГИП) Молдовы будут оснащены специальными световыми и звуковыми сигнальными устройствами, которые не будут видны снаружи. Решение по этому поводу было одобрено правительством РМ, чтобы позволить машинам ГИП оставаться незамеченными в дорожном движении, передает IPN.
На наружной стороне этих транспортных средств больше не будут применяться цвето-графические схемы, опознавательные знаки и специальные информационные надписи. Так виновных в незаконных действиях можно будет легко поймать или задержать, они не будут знать, что с ними в дорожном движении находятся представители правоохранительных органов.
Полицейские с такими транспортными средствами смогут оперативно реагировать и вмешаться по запросу подразделений, нуждающихся в помощи в чрезвычайных ситуациях, говорится в информационной записке к проекту.