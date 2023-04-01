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Сбор-виньетка: изменения в законодательстве

Сбор-виньетка: изменения в законодательстве

Результатом рассмотрения ряда законодательных инициатив депутатов профильных комитетов Верховного Совета ПМР явились принятые изменения и дополнения в Таможенный кодекс (ТК ПМР) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП ПМР), также внесены изменения в законы «О таможенном тарифе» и «О Дорожном фонде».

Данными законами Приднестровской Молдавской Республики в частности:

а) закреплена возможность осуществления индивидуальными предпринимателями временного ввоза транспортного средства иностранной регистрации в упрощенном порядке с уплатой сбора-виньетки и использования такого транспортного средства для перевозки товаров;

б) закреплена возможность передачи декларантом транспортного средства иностранной регистрации, временно ввезенного на таможенную территорию ПМР с уплатой сбора-виньетки, другому лицу без ограничений с сохранением действия подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки, как следствие, установление единого порядка временного ввоза транспортного средства иностранной регистрации с уплатой сбора-виньетки для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) возможность продления срока временного ввоза транспортного средства иностранной регистрации, ввезенного с уплатой сбора-виньетки осуществляется без необходимости его вывоза с таможенной территории ПМР;

г) сохранена возможность временного вывоза физическим лицом транспортного средства, зарегистрированного в ПМР, и его обратного ввоза на таможенную территорию ПМР без помещения под таможенные процедуры и без уплаты таможенных платежей – Глава 18 ТК ПМР дополнена соответствующими положениями (статья 129-1);

На законодательном уровне закреплены как все случаи освобождения от уплаты сбора за въезд и проезд по автомобильным дорогам республики, так и порядок доведения до сведения органа государственной власти, уполномоченного производить взимание сбора за въезд и проезд по автомобильным дорогам ПМР транспортных средств, не зарегистрированных в Приднестровье, и лиц, перемещающих такие транспортные средства, информации о типах разрешений, используемых для осуществления международных перевозок по территории республики без оплаты сбора, и порядке их представления, а также информации о странах СНГ, не взимающих подобный сбор с транспортных средств, зарегистрированных на территории ПМР, сообщается на сайте ГТК ПМР.

При этом, ГТК ПМР обращает внимание, что временно ввезенное в особом порядке с освобождением от уплаты сбора-виньетки транспортное средство запрещается использовать для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или безвозмездно и для иной предпринимательской деятельности. Транспортное средство, временно ввезенное с освобождением от уплаты сбора-виньетки, должно находиться в фактическом владении и пользовании физического лица, осуществившего его временный ввоз, за исключением случаев, когда в соответствии с нормами допускается передача такого транспортного средства другому физическому лицу.

Допускается передача транспортного средства, временно ввезенного в особом порядке с освобождением от уплаты сбора-виньетки, без разрешения таможенного органа, таможенного декларирования и уплаты сбора-виньетки:

а) в пользование другому физическому лицу, которое обладает правом на освобождение от уплаты сбора-виньетки, в том числе для вывоза такого транспортного средства с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики;

б) во владение другому лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения.

Допускается передача транспортного средства, временно ввезенного в особом порядке с освобождением от уплаты сбора-виньетки, для вывоза такого транспортного средства с таможенной территории ПМР, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или по иной объективной причине, с разрешения таможенного органа, без таможенного декларирования и уплаты сбора-виньетки.

Передача транспортного средства, временно ввезенного в особенном порядке с освобождением от уплаты сбора-виньетки, в иных случаях, может быть осуществлена в пользование другому физическому лицу при условии таможенного декларирования такого транспортного средства лицом, которому оно передается, с целью помещения под одну из таможенных процедур, предусмотренных ТК ПМР, в том числе в целях применения таможенной процедуры временного ввоза в особом порядке с уплатой сбора-виньетки.

Изменения в КоАП ПМР закрепляют административную ответственность лиц, которые будут допускать проведение операций с транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, примененной в особенном порядке, предусмотренном статьей 94 ТК ПМР, а также изменение состояния, пользование и распоряжение ими в нарушение условий такого ввоза, а равно несоблюдение иных ограничений, требований и условий таможенной процедуры временного ввоза, примененной в особенном порядке.

Также данным Законом ПМР закреплена административная ответственность за непомещение транспортного средства, ранее ввезенного в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, примененной в особенном порядке, под одну из таможенных процедур, предусмотренных ТК ПМР, в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем истечения срока действия подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки.
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