Признание независимости Приднестровья приведет к опасной непредсказуемой ситуации и станет большим дестабилизационным риском, заявил вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян.
"Возможны различные провокации, настойчивости на независимости приднестровского региона является провокационным… Есть опасные декларации некоторых депутатов Госдумы РФ о признании Приднестровья. Признание независимости Приднестровья может изменить очень многое, то есть может привести к новой и очень опасной, непредсказуемой ситуации. Это может быть большим дестабилизационным риском", - заявил Серебрян в эфире телеканала TVC 21, передает ria.ru.
Он отметил, что пока нет официальных заявлений на этот счет, но исключать подобный сценария окончательно нельзя.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. ria.ru