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В Молдове рассказали, к чему может привести признание независимости ПМР

В Молдове рассказали, к чему может привести признание независимости ПМР

Признание независимости Приднестровья приведет к опасной непредсказуемой ситуации и станет большим дестабилизационным риском, заявил вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян.

"Возможны различные провокации, настойчивости на независимости приднестровского региона является провокационным… Есть опасные декларации некоторых депутатов Госдумы РФ о признании Приднестровья. Признание независимости Приднестровья может изменить очень многое, то есть может привести к новой и очень опасной, непредсказуемой ситуации. Это может быть большим дестабилизационным риском", - заявил Серебрян в эфире телеканала TVC 21, передает ria.ru.

Он отметил, что пока нет официальных заявлений на этот счет, но исключать подобный сценария окончательно нельзя.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
ria.ru
  • Сегодня, 22:38
  • DTV
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