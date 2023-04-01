В Бендерах принимают заявки на сдачу нормативов ГТО. Республиканский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это комплекс испытаний, направленный на проверку физической подготовленности человека.
Сдача нормативов ГТО будет учитываться при конкурсном отборе в государственные учебные заведения на обучение по основным образовательным программам по направлениям подготовки, специальностям в области физической культуры и спорта, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры
Желающим сдать норматив ГТО следует направить предварительную заявку на электронную почту mdbendery@bk.ru или предоставить её через образовательные учреждения МУ «Управление народного образования г. Бендеры» до 20 апреля. Телефоны для справок: 0 (552) 2-32-02; 2-00-77.
Для сдачи испытаний (тестов) комплекса ГТО при оформлении заявки необходим результат ЭКГ и подпись медицинского работника общеобразовательного учреждения о допуске.
Для получения допуска к прохождению тестирования участник представляет в назначенный день сдачи испытаний следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина Приднестровской Молдавской Республики, для лиц, не достигших шестнадцати лет, – свидетельство о рождении либо их копии;
при выборе испытания (теста) «плавание» учащимся до 12 лет (включительно) необходимо сдать анализ на энтеробиоз и получить допуск от врача на посещение плавательного бассейна.