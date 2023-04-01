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Спорные вопросы, касающиеся похоронного дела, урегулируют

Спорные вопросы, касающиеся похоронного дела, урегулируют

Похоронные услуги, за исключением содержания кладбищ, могут оказывать не только муниципальные организации, но и коммерческие структуры, а также индивидуальные предприниматели. Об этом говорится в законопроектах, которые Верховный Совет ПМР принял в первом чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР

В первом чтении приняты законопроекты, корректирующие законы «О погребении и похоронном деле», «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР» и Кодекс об административных правонарушениях. Авторы поправок – депутаты парламентского комитета по вопросам региональной политики Руслан Гареев, Антон Онуфриенко и Борис Герман. Поводом для разработки законопроектов стали поступившие в Верховный Совет запросы с просьбой разъяснить, могут ли коммерческие организации не муниципальной формы собственности оказывать услуги в сфере похоронного дела.

«Что касается сферы погребения и похоронного дела, в целом, в республике единого подхода на сегодняшний день нет. Где-то этим занимаются только городские власти, где-то только коммерческие организации, где-то – индивидуальные предприниматели. Вопрос в правовом контексте не до конца урегулирован, и на местах возникают конфликты. Там, где появляется конкурентная среда, получается, что в отдельных случаях госадминистрации, мягко говоря, злоупотребляют полномочиями, не допуская иные коммерческие организации к осуществлению этой деятельности. На это есть, как им кажется, объективные причины. И наверно можно где-то согласиться, потому что на городских властях все-таки находится ответственность по содержанию кладбищ. Тем не менее погребение и похоронное дело заключается не только в содержании кладбищ, это и похоронные процессии, и масса сопутствующих вещей», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по вопросам регполитики Антон Онуфриенко.

Чтобы отрегулировать все спорные моменты, депутаты инициировали изменения в законодательство.

По мнению авторов, в этой сфере должна быть конкуренция, которая даст людям право выбора, в какую организацию обратиться – муниципальную или другую, оказывающую услуги по похоронному делу. Вопросы же содержания кладбищ – это компетенция строго органов местной власти и подведомственных специализированных организаций. И такое мнение коллег из профильного комитета было поддержано депутатским корпусом.

Ко второму чтению профильный комитет подготовит поправки с учетом замечаний.
  • Сегодня, 09:53
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