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Болгария закрывает все порты для судов РФ

Болгария закрывает все порты для судов РФ
фото: trend.az

Власти Болгарии в рамках директивы ЕС о выполнении санкций приняли решение закрыть для входа российских судов все порты страны.

С 8 апреля 2023 года заход в болгарские морские и речные порты судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, независимо от флага, запрещен, говорится в сообщении исполнительного агентства Морской администрации» (ИАМА) Болгарии, сообщает seanews.ru

Запрет введен в соответствии с пунктом 1а статьи 3a Постановления Совета (ЕС) №833/2014 от 31 июля 2014 года, поясняют в Морской администрации Болгарии.

На портале Морской администрации Болгарии размещены приказы директоров территориальных управлений Морской администрации (капитанов портов), запрещающий заход в порты страны судов под флагом Российской Федерации и судов, которые сменили российский флаг или регистрацию на флаг или регистр любой другой страны после 24 февраля 2022 года. Эти приказы также регулируют случаи и условия, когда допускается отступить от этого запрета на заход.

Ранее Болгария установила запрет на вход в свои порты для кораблей под флагом РФ с 17 апреля 2022 года. Эта мера была предусмотрена пятым пакетом санкций ЕС. Но теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие под флагами других стран.
  • Сегодня, 10:18
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