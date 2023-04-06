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В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому, передает РБК. Он представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост.

Памятник установили у могилы политика. Мероприятие посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Александр Новак, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На постаменте золотом выгравирована надпись, представляющая собой кредо политика: «Я буду защищать русских!». Также там запечатлен его ответ на вопрос: «Что вы скажете, оказавшись перед Богом?». Это слова: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улицы в столице имени Жириновского. Это участок Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни», который находится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе.

В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому
фото: rbc.ru
  • Сегодня, 10:34
  • DTV
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