Социальная реклама на Украине предупреждает, что дети с русскими именами имеют плохое будущее. Плакат призывает будущих родителей крепко подумать, прежде чем называть своего ребенка русским именем,пишет mriya.news
«Выбирая имя, ты выбираешь для ребенка будущее», — гласит пояснительная надпись.
При этом прогнозируется, что это будущее будет весьма проблемным, так как изображенный на плакате мальчик с именем Iван выглядит несчастным, в то время как «правильная» общественность тычет в него пальцами.
Данное агитационное «творчество» прокомментировал в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Ну, конечно, зато у ребенка с именем Джавелина или Байрактар будущее будет — просто обзавидоваться. Главное — имена будут не русскими», — цитирует его комментарий eadaily.com
При этом стоит лишь даваться диву «логике» украинского национализма, среди кумиров которого полно персонажей с русскими именами. Например,сегодня переименовано очень много улиц в Украине : Степана Бандеры, Ивана Мазепы, Ивана Кожедуба, Всеволода Петрива, Владимира Самойленко и так далее.