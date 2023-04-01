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Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Кишинев - Бухарест заблокирован на границе с Румынией. По данным Antena3, поезд IRN 401 из Кишинева опаздывает на 6 часов.

Ранее Национальное метеорологическое управление Румынии объявило "красный" уровень метеоопасности в связи с сильной метелью и снегопадами.

Предупреждение действует в населенных пунктах четырех уездов вблизи Республики Молдова, сообщает deschide.md со ссылкой на местные СМИ.

В районах Ботошаны, Сучава, Нямц и Яссы ожидаются сильные метели с порывами ветра 75- 85 км/ч, сильный снегопад, видимость снижена до нуля.

Из-за непогоды на помощь гражданам приходят военные и спасатели. На горячую линию экстренных служб поступил 751 запрос от граждан с просьбой о поддержке, сообщает digi24.ro

Власти уезда отмечают, что все структуры МВД и Министерства обороны, местные органы управления, а также другие учреждения, имеющие роль в управлении чрезвычайными ситуациями, вызванными экстремальными погодными явлениями, работают в единой системе для обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан.

29 национальных дорог в Нямце, Сучаве, Бакэу, Яссах, Ботошань и Васлуе закрыты полностью или частично из-за погодных условий. Ветер и сильный снег делают очистку дорог крайне сложной.

Из-за ветра и наледи без света остались 17 населенных пунктов Молдовы

Проблемы с электроснабжением выявлены в 17 населенных пунктах в 4 районах в центре и на юге страны. В Леовском районе 6 населенных пунктов пострадали от непогоды, в Хынчештском районе частично или полностью отсутствует электричество в 6 населенных пунктах, в Кантемирском – в 3 населенных пунктах и в Страшенском – в двух населенных пунктах, передает rupor.md

“Неисправности в сетях связаны с наледью, что вызывает растяжение и обрыв проводов, а также выход из строя изоляторов и другого оборудования. Сильный ветер ломал и срывал ветки с близлежащих деревьев на сети, что также привело к обрыву проводов. Сообщается, что множественные обрывы зафиксированы в селе Лозова, Страшенского района и в городе Калараш”.

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы

Поезд Бухарест-Кишинев застрял в снегу на границе Румынии и Молдовы
фото: rupor.md
  • Сегодня, 15:04
  • DTV
  • Просмотров: 20
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