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Приднестровье участвует в международной выставке «Tourism&Travel Expo»

Приднестровье участвует в международной выставке «Tourism&Travel Expo»
фото: Агентство по туризму ПМР

Приднестровье участвует в международной туристической выставке «Tourism&Travel Expo». Она началась 6 апреля и продлится до 9 апреля, сообщает Агентство по туризму.

Его представители рассказывают посетителям о достопримечательностях республики. Также в мероприятии участвуют туристический центр «Let’s Go», музей «Бутылка», гостевые дома «Каса Караман» и «Каса Бабой», Екатерининский парк и винодельня «Кисловъ».

Выставка объединила более 60 компаний из Приднестровья, Молдовы, Румынии, Болгарии и Грузии. В течение четырех дней посетители могут узнать о самых разнообразных туристических предложениях, насладиться национальными блюдами и увидеть работы народных мастеров.

С 6 по 9 апреля на выставке будут представлены туристические продукты и предложения из Молдовы под эгидой национального бренда Pomul Vieții (Древо жизни), объединяющего различные предприятия в сфере туризма, в том числе в сельском туризме, винном туризме, туризме опыта, экотуризме, а также инициативы регионального развития.

На мероприятии будут присутствовать представители гостевых домов, виноделен, сельского опыта, легких приключений, а также представители LAG, местных направлений, ремесленники, гиды и другие.

Кроме того, 12 райсоветов представят уникальные туристические предложения своих регионов, с акцентом на аутентичные традиции и фольклор, которые могут стать интересными туристическими достопримечательностями как для местной публики, так и для иностранных туристов.

После трех лет отсутствия выставка Tourism & Travel Expo возвращается с новой концепцией, визуальной идентификацией и направлена ​​на капитализацию и выделение малых семейных предприятий, ремесленников, других субъектов индустрии гостеприимства и тем самым способствует продвижению туристических регионов страны и повышению интереса местной общественности к новым направлениям и туристическим достопримечательностям Молдовы.

Мероприятие также является площадкой для привлечения в бизнес-среду отрасли молодого поколения специалистов, развития их профессиональных навыков и профориентации, обмена опытом, стимулирования предпринимательской инициативы, развития МСП в сельской местности. Это важное событие для укрепления устойчивости молдавского туристического сектора, пострадавшего от пандемии COVID-19, а также от событий в Украине.

Сектор туризма в Республике Молдова в 2019 году принес около 550 миллионов долларов дохода, что составляет 4,7% от ВВП страны.

  • Сегодня, 15:23
  • DTV
  • Просмотров: 12
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