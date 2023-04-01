В диспансере по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов Республиканской клинической больницы появился новый аппарат – фиброскан. Он был куплен за счёт средств Фонда капитальных вложений для реализации государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике на 2021-2024 годы», передаёт пресс-служба Минздрава
Такого оборудования раньше не было в государственных лечебных учреждениях, пациентам приходилось обращаться в коммерческие клиники. Обследование на этом аппарате проводится для людей с подтвержденным диагнозом гепатитов В и С в рамках государственной целевой программы.
Фиброскан представляет собой новейший прибор для исследования печени. Его задачей является измерение жесткости ткани органа, которая увеличивается при повреждениях вирусными гепатитами В и С, а также другими диффузными заболеваниями печени. Здоровую ткань печени постепенно заменяет соединительная, последней стадией этого процесса является цирроз. Именно этот аппарат способен выявить степень заболевания фиброза печени.
Как отметила заведующая клинико-диагностическим отделением по лечению хронических вирусных гепатитов Елена Яковлева: «Обследование печени на аппарате чрезвычайно важно в диагностике и лечении гепатитов В и С. Ранее «золотым стандартом» исследования органа считалась биопсия, требующая хирургического вмешательства, но современная медицина стремится к неинвазивным методам, к которым и относится фибросканирование. Обследование позволяет быстро и в краткие сроки определить степень поражение печени. С помощью этих данных проще поставить точный диагноз и выбрать необходимую тактику лечения».
Прибор проводит от 10 измерений и выше, что позволяет оценить состояние пациента в динамике при проведении противовирусного лечения.
«Для врача-инфекциониста большое значение имеет оценка фиброзного поражения печени. Это необходимо для определения стадии поражения, позволяет оценить прогноз заболевания, схему лечения, интенсивность, продолжительность терапии. Этот аппарат больший провыв для нас, поскольку позволяет с первого приёма оценить состояние человека и определить наши дальнейшие действия», – подчеркнула Елена Яковлева.