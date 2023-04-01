Парламентарии Приднестровья и России провели совместный круглый стол, на котором обозначили вызовы времени, которые важно разрешить ради сохранения мира и стабильности на обоих берегах Днестра. В работе участвовали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин. Приднестровские депутаты и министр иностранных дел Виталий Игнатьев вышла на связь с Москвой по видеосвязи, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Вопросы региональной безопасности снова стали доминирующими в повестке дня мировой политики, отметил в своем выступлении Председатель Верховного Совета Александр Коршунов. Теперь это касается и Приднестровья. Руководство Молдовы поставило задачу выхода из СНГ и присоединения к НАТО, обратил внимание российских коллег депутат Комиссии внешней политике и международным связям Андрей Сафонов. Запрет российских телеканалов, активная милитаризация, закон о «сепаратизме», предложения о выходе из мирного соглашения и нежелание политических представителей и руководства Молдовы встречаться с приднестровскими коллегами – все это говорит о нежелании Молдовы брать на себя обязательства перед возможными новыми обострениями в отношениях. «Мы видим даже на примере террористического акта, который был сейчас сорван нашими спецслужбами. Задача ставилась, среди прочего, ликвидировать гражданку США. Если бы это произошло, это был бы повод, если не для жестких санкций в отношении Приднестровья и обвинения России, но возможно даже как повод для вторжения. Поэтому обстановка очень серьезная. Кишинев полностью сел на наше западное направление, стал монополистом. Именно поэтому он блокирует доставку необходимого количества лекарств, продовольственных товаров в Приднестровье. И таким образом все больше и больше берет нас за горло. А восточное направление, т.е. украинская граница, для нас сейчас закрыта решением Киева еще в прошлом году», - подчеркнул приднестровский парламентарий Андрей Сафонов.
Депутат Комиссии по внешней политике Верховного Совета ПМР отметил, что однозначно, ситуация пока имеет тенденцию к обострению. А выходом из этого положения является развитие сотрудничества России и Приднестровья напрямую абсолютно во всех областях и сферах.
О том, что важно возобновить действие российских гуманитарных проектов в Приднестровье в своем выступлении говорила вице-спикер, глава Комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.
«Необходимо поддерживать те гуманитарные проекты, которые реализуются у нас на территории, потому что на сегодняшний день все заморозилось из-за того, что изменилась логистика, дороже стали билеты и практически ни на одно мероприятие и форумы молодежь нашу не привлекают. Хотелось бы попросить, чтобы больше программ и проектов для молодых людей возобновились для приднестровцев», - отметила Галина Антюфеева.
Вице-спикер подчеркнула: важно проводить больше мероприятий в рамках проекта Русского мира, в том числе по изучению истории или поддержке молодых талантов. Нельзя допустить превращения Приднестровья в резервацию для сотен тысяч граждан РФ и российских соотечественников, приднестровцы должны чувствовать связь с большой Родиной, считает Галина Антюфеева. Парламентарий поблагодарила российских коллег за поддержку нашей республики в течение всех 30 лет и отметила работу консульского пункта Посольства России в Тирасполе в таких сложных условиях, которые сложились в последнее время. А еще вице-спикер говорила о завершении строительства объектов социальных и образовательных учреждений, начатых АНО «Евразийская интеграция» до 2017 года.
В ходе межпарламентского диалога отмечалось, что Приднестровье за 32 года существования еще никогда не находилось в такой сложной экономической, гуманитарной и политической ситуации как сейчас.
Подводя итог встречи, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что нужно внимательно следить за развитием обстановки вокруг ПМР, «не делая никаких поблажек врагам стабильности, которые находятся в разных государствах, необязательно в Кишиневе».
«Мы должны добиваться оздоровления атмосферы вокруг Приднестровья в целом и будем это делать. Думаю, что не только парламентариям, а нашим госструктурам исполнительной власти, надо сконцентрироваться на возобновлении диалога формата «5+2», пауза с 2019 года является недопустимой. Кроме того, надо стремиться через убеждение к тому, чтобы был восстановлен диалог на высшем уровне обеих сторон двух берегов Днестра, - подчеркнул Григорий Карасин.
Парламентарии осудили недавно принятый в Молдове закон о так называемой борьбе с сепаратизмом, который ставит под угрозу мирное урегулирование приднестровской проблемы, подчеркнули необходимость дальнейших шагов по расширению сотрудничества с Приднестровьем в сфере образования и здравоохранения. По итогам мероприятия достигнута договоренность о продолжении межпарламентского взаимодействия.