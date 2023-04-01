О том, как обманывают зарубежные работодатели, житель Дубоссар теперь знает не понаслышке. Богдан на своем опыте испытал все «прелести» заработка за границей. «Неееет, больше никогда не поеду, больше нет желания, буду в Дубоссарах работать», - цитирует мужчину novostipmr.com.
Отправиться на заработки в Европу Богдан впервые решил прошлым летом. От услуг рекрутинговых агентств отказался. Сам занялся поисками иностранных работодателей. Проштудировал в интернете не одно объявление и, казалось, нашел подходящее. Чешская фирма подыскивала рабочих на стройку.
«Задумал поехать, подзаработать денег на ремонт. Через интернет нашел сайт, из Чехии попался сайт, там было объявление, что на стройку требуются люди, и по электронной переписке договорился, мне написали: "Приезжайте, нам нужны люди". Пригласили. Обещали 1,5 тысячи евро в месяц», - рассказывает мужчина.
На поездку в Прагу воодушевленный Богдан одолжил у соседей 600 евро. «На билет, на еду», - говорит он. Первые сюрпризы начались, как только мужчина добрался до места назначения. Вместо обещанного хостела его поселили в строительный вагончик, где проживало еще семь человек. Биотуалет находился неподалеку, воду ежедневно привозили в бутылях. «Мы жили прямо на стройке, шла стройка большого жилого дома», - поясняет он.
С такими условиями проживания Богдан смирился. Ради больших денег и потерпеть можно, решил он. Начались трудовые будни. Работать приходилось по 13-14 часов. «Я был подсобным работником, принеси, подай, мешал бетон, грузили машины, убирал», - рассказывает он. Сложность заключалась еще и в общении. Богдан был единственным русскоговорящим.
«С русскоговорящими мало кто хочет иметь отношения. Был прораб, который знал русский язык, и через него я мог общаться, а так в основном там были молдаване, я молдавский язык не знаю. Со мной никак не общались, презирали», - рассказывает мужчина.
Не порадовала и первая зарплата. Она оказалась почти вдвое меньше обещанной. Вместо ожидаемых полутора тысяч евро заплатили 800. «Сказали, что остальное дадут позже», - говорит Богдан.
«На второй месяц смотрю, деньги не выплачивают, еще месяц проработал, дали опять половину. Я собрался и уехал. Что там сидеть? Я подходил, спрашивал, когда деньги. Меня постоянно кормили "завтраками" - завтра, завтра. У меня все, заканчивается время пребывания в Европе, я развернулся и уехал. Решил вернуться домой, Родина не бросит. Я созванивался, уже месяц как приехал, и до сих пор никаких денег я не увидел. Думаю, что уже не отдадут», - уверен мужчина.
По профессии Богдан электрогазосварщик. У него уже есть планы по трудоустройству в Дубоссарах. На заработки за границу больше не поедет и другим не советует.
«Я бы не советовал ехать вот так, как я: искать работу по сайтам. Очень много мошенников. Может, фирма сама и расплачивается, но пока деньги идут через посредников, они уже не доходят до работника», - отмечает мужчина.
Вот так первый опыт заработков за границей стал для Богдана неудачным и последним. Перспектива заработать большие деньги оказалась для него миражом.