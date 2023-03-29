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Молдова поднялась в мировом рейтинге свободы прессы на 40-е место

Молдова поднялась в мировом рейтинге свободы прессы на 40-е место

Республика Молдова занимает 40-е место из 180 во Всемирном индексе свободы прессы, что на 49 пунктов выше, чем в 2021 году. Об этом сообщил Совет по телевидению и радио.

Так, Молдова получила 73,47 балла из максимальных 100 баллов по сравнению с 68,39 балла в предыдущем году, передает moldpres.md

Всемирный индекс свободы прессы ежегодно составляется международной организацией «Репортеры без границ» (RFF). Цель — сравнить уровень свободы прессы, которой пользуются журналисты и средства массовой информации в 180 странах.

При присуждении баллов анализируется ряд факторов: политический контекст, правовая база, экономический и социокультурный контекст, а также безопасность журналистов в каждой стране.

Первые три места занимают скандинавские страны – Норвегия (92,65 балла), Дания (90,27 балла) и Швеция (88,84 балла).

В Кишиневе утверждают, что придерживаются принципов демократии, верховенства права, равенства, социальной справедливости, соблюдения основных прав и свобод человека. В этой связи в МИДЕИ отметили, что в РМ существует реальная парламентская и внепарламентская оппозиция, а средства массовой информации могут свободно комментировать и критиковать действия властей «в пределах, предусмотренных законом, и при условии, что это не угрожает безопасности страны», пишет eadaily.com

«Согласно индексу свободы прессы, опубликованному международной неправительственной организацией „Репортеры без границ“, Республика Молдова занимает 40-е место, а Российская Федерация занимает 155-е место из 180 возможных», — обратили внимание в MИДЕИ. Так Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) прокомментировало 6 апреля слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что молдавские власти устанавливают цензуру, тотальный контроль и подавляют оппозицию

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ назвали недопустимыми и не соответствующими действительности слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что руководство РМ в запугивает парламентскую оппозицию и устанавливает тотальный контроль.

  • Сегодня, 10:02
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