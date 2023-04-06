Dnestr.TV

 
0

Польша выступает за ускоренную процедуру вступления Молдовы в ЕС

Польша выступает за ускоренную процедуру вступления Молдовы в ЕС

Молдове необходима ускоренная процедура вступления в Европейский союз, в противном случае переговоры могут затянуться на годы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с молдавским премьером Дорином Речаном в Кишиневе, передаёт sputniknews

"Ускоренный путь возможен. Я даже скажу больше – или будет ускоренный путь, или переговоры затянутся на многие годы и ни к чему не приведут. Это будут причиной стыда для Европейской комиссии и Брюсселя. Я надеюсь, что Европейский союз этого избежит и откроется для Украины и для Молдовы", – сказал Моравецкий.

Речан в свою очередь отметил, что "расширенная Европа – это более сильная Европа" и поблагодарил польского премьера за поддержку.

"Конечно, Молдова ждет более быстрого процесса интеграции, но в то же время правительство чувствует ответственность за проведение реформ, которые уже согласованы с Европейским союзом, и которые необходимы для того, чтобы юстиция Молдовы была приведена в соответствие с европейскими нормами", – заявил молдавский премьер.

Заявку на вступление Молдовы в Европейский союз подписала в начале марта 2022 года президент страны Майя Санду. Через месяц, 11 апреля, Молдова получила первую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС. Документ был оперативно заполнен, и уже 22 апреля в Кишиневе прошла церемония его передачи представителю Евросоюза. Днем позже, 23 апреля, в Молдове указом президента страны была создана Национальная комиссия по европейской интеграции, ее возглавила Майя Санду.

Вторую часть заполненной анкеты премьер-министр Наталья Гаврилица передала в Кишиневе представителю Евросоюза в Молдове Янису Мажейксу 12 мая, она составила 7 томов.

На заседании 9 июня председатели политических групп Европарламента приняли совместную декларацию и призвали предоставить Республике Молдова статус кандидатов в члены Евросоюза на Европейском совете.

А 23 июня на саммите в Брюсселе страны Евросоюза одобрили решение о предоставлении Республике Молдова статуса страны-кандидата в члены ЕС. На следующий день в республике были обнародованы вопросы и ответы Молдовы для анкеты о вступлении в ЕС.
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • Евгений Дога потребовал снести памятники советским воин ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна