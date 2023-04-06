Молдове необходима ускоренная процедура вступления в Европейский союз, в противном случае переговоры могут затянуться на годы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с молдавским премьером Дорином Речаном в Кишиневе, передаёт sputniknews
"Ускоренный путь возможен. Я даже скажу больше – или будет ускоренный путь, или переговоры затянутся на многие годы и ни к чему не приведут. Это будут причиной стыда для Европейской комиссии и Брюсселя. Я надеюсь, что Европейский союз этого избежит и откроется для Украины и для Молдовы", – сказал Моравецкий.
Речан в свою очередь отметил, что "расширенная Европа – это более сильная Европа" и поблагодарил польского премьера за поддержку.
"Конечно, Молдова ждет более быстрого процесса интеграции, но в то же время правительство чувствует ответственность за проведение реформ, которые уже согласованы с Европейским союзом, и которые необходимы для того, чтобы юстиция Молдовы была приведена в соответствие с европейскими нормами", – заявил молдавский премьер.
Заявку на вступление Молдовы в Европейский союз подписала в начале марта 2022 года президент страны Майя Санду. Через месяц, 11 апреля, Молдова получила первую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС. Документ был оперативно заполнен, и уже 22 апреля в Кишиневе прошла церемония его передачи представителю Евросоюза. Днем позже, 23 апреля, в Молдове указом президента страны была создана Национальная комиссия по европейской интеграции, ее возглавила Майя Санду.
Вторую часть заполненной анкеты премьер-министр Наталья Гаврилица передала в Кишиневе представителю Евросоюза в Молдове Янису Мажейксу 12 мая, она составила 7 томов.
На заседании 9 июня председатели политических групп Европарламента приняли совместную декларацию и призвали предоставить Республике Молдова статус кандидатов в члены Евросоюза на Европейском совете.
А 23 июня на саммите в Брюсселе страны Евросоюза одобрили решение о предоставлении Республике Молдова статуса страны-кандидата в члены ЕС. На следующий день в республике были обнародованы вопросы и ответы Молдовы для анкеты о вступлении в ЕС.