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Пентагон расследует утечку секретных данных о контрнаступлении

Пентагон расследует утечку секретных данных о контрнаступлении

Пентагон изучает ситуацию с появлением в Twitter и Telegram секретных документов, касающихся планов США и НАТО по укреплению украинской армии, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, передаёт interfax.ru

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство (обороны США - ИФ) рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Газета пишет, что чиновники администрации президента США Джо Байдена пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

В документах, которые стали достоянием общественности, нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники для этого получит.

Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечает издание.
  • Сегодня, 10:17
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