Из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства. Украинское зерно, которое транспортируют через Польшу в третьи страны, не будет разгружаться на территории страны. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер во время своей пресс-конференции, сообщает korrespondent.net
Он же отметил, что в ближайшее время власти Польши разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке.
"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - отметил Мюллер.
В последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.
Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне недовольства фермеров поставками зерна из Украины.
Как сообщалось, в начале марта польские фермеры начали блокировать трассу из Украины в знак протеста против неконтролируемого импорта продовольствия.
Польские аграрии недовольны тем, что цены на сельскохозяйственную продукцию падают из-за импорта зерна из Украины. Также они заявляли об ужасном качестве зерна из Украины.