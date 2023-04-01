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Украинское зерно будут возить через Польшу без разгрузки

Украинское зерно будут возить через Польшу без разгрузки

Из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства. Украинское зерно, которое транспортируют через Польшу в третьи страны, не будет разгружаться на территории страны. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер во время своей пресс-конференции, сообщает korrespondent.net

Он же отметил, что в ближайшее время власти Польши разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке.

"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - отметил Мюллер.

В последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне недовольства фермеров поставками зерна из Украины.

Как сообщалось, в начале марта польские фермеры начали блокировать трассу из Украины в знак протеста против неконтролируемого импорта продовольствия.

Польские аграрии недовольны тем, что цены на сельскохозяйственную продукцию падают из-за импорта зерна из Украины. Также они заявляли об ужасном качестве зерна из Украины.
  • Сегодня, 10:45
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