Dnestr.TV

 
0

Пасхальные кролики из сырья для экстази

Пасхальные кролики из сырья для экстази
фото: Global Look Press

Бельгийская таможня международного аэропорта Брюсселя изъяла на этой неделе партию пасхальных кроликов, сделанных из вещества для изготовления экстази. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя бельгийской таможни Поля Меленера, изъятая партия пасхальных кроликов в международном аэропорту Брюсселя была изготовлена из блока MDMA с целью их переделки в таблетки экстази.

Ранее стало известно, что в Европе отзывают партию шампанского Moet & Chandon из-за того, что в ней обнаружено наркотическое вещество метилендиоксиметамфетамин, известное также как MDMA.

В результате отравления веществом один человек погиб и 10 пострадали. Бутылки снимают с реализации в Нидерландах, Люксембурге и Германии.

Как заявила некоммерческая организация Foodwatch, это уже вторая партия трехлитровых бутылок шампанского Moet & Chandon's XXL Ice Imperial, которую она включила в свой «черный список» в этом году из-за содержания наркотического вещества.
  • Сегодня, 17:58
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые заде ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна