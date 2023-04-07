Бельгийская таможня международного аэропорта Брюсселя изъяла на этой неделе партию пасхальных кроликов, сделанных из вещества для изготовления экстази. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.
По словам представителя бельгийской таможни Поля Меленера, изъятая партия пасхальных кроликов в международном аэропорту Брюсселя была изготовлена из блока MDMA с целью их переделки в таблетки экстази.
Ранее стало известно, что в Европе отзывают партию шампанского Moet & Chandon из-за того, что в ней обнаружено наркотическое вещество метилендиоксиметамфетамин, известное также как MDMA.
В результате отравления веществом один человек погиб и 10 пострадали. Бутылки снимают с реализации в Нидерландах, Люксембурге и Германии.
Как заявила некоммерческая организация Foodwatch, это уже вторая партия трехлитровых бутылок шампанского Moet & Chandon's XXL Ice Imperial, которую она включила в свой «черный список» в этом году из-за содержания наркотического вещества.