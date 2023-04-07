В храм Приднестровского госуниверситета прибыла частица мощей святой Татьяны - покровительницы студенчества. Святыня была доставлена в Тирасполь из Одессы. Частица мощей святой Татьяны будет помещена в храмовою икону. Об этом рассказал «Новостям Приднестровья» настоятель университетского храма святой Татьяны протоирей Сергий.
«Навсегда прибыла в наш храм частица мощей святой мученицы Татианы. Прибыла трудами добрых людей, добрых помощников, которые изъявили желание помочь нашему храму. Теперь храм имеет частицу мощей святой мученицы, в честь которой освящен и назван», - отметил священник.
Протоиерей подчеркнул, прибытие мощей является важным событием в жизни храма и прихожан.
«Храм приобрёл сегодня для себя что-то не совсем простое, не совсем обыкновенное. Мы знает, что икона, изображение иконы - это одно, это святыня. Но когда в этой иконе присутствует частичка мощей этого святого или того места, где написана икона, тогда она приобретает особую духовную силу», - отметил отец Сергий.
По мнению президента ПГУ доктора физико-математических наук Степана Берила, прибытие мощей святой Татьяны является значимым событием для университета с точки зрения приобщения молодёжи к пластам человеческой культуры и человеческого духа. Так как воспитать настоящую личность вне этих измерений невозможно, считает Степан Берил.
«Нам прибавилось сегодня веры. Мы знаем, что и вера, и знания, они испокон веков шли рядом и, как сегодня гласят [слова] мужей науки, вера без знаний и знания без веры существовать не могут», - отметил президент госуниверситета.
Так как частица мощей прибыла на Благовещение, после проведения молебна и крестного хода всех желающих на территории студенческого городка угощали ухой. Это традиционное блюдо, которое готовят в этот церковный праздник, ведь он обычно выпадает на Великий пост, когда православные воздерживаются от употребления мяса.
Кроме мощей святой Татьяны, в храме ПГУ уже находятся частицы мощей преподобного Сергия Радонежкого и других святых. фото: novostipmr