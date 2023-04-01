Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в этом году предложит населению широкий выбор сеянцев рассады овощных культур собственной селекции.
«В этом году мы запланировали вырастить для реализации населению порядка 200-250 тысяч штук сеянцев рассады овощных культур собственной селекции», - сообщили в ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», передаёт newspmr.com
Приднестровскими селекционерами для получения рассады уже высеяны семена томата, перца сладкого и баклажана в необогреваемых весенних теплицах общей площадью 1 000 кв. метров.
«Поступление рассады в продажу ожидается в период с третьей декады апреля по первую декаду мая», - обещают в Приднестровском НИИ сельского хозяйства.
Селекционеры анонсируют потенциальным покупателям широкий ассортимент сортов и гибридов томата: