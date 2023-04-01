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Элитная рассада от Приднестровского НИИ

Элитная рассада от Приднестровского НИИ

Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в этом году предложит населению широкий выбор сеянцев рассады овощных культур собственной селекции.

«В этом году мы запланировали вырастить для реализации населению порядка 200-250 тысяч штук сеянцев рассады овощных культур собственной селекции», - сообщили в ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», передаёт newspmr.com

Приднестровскими селекционерами для получения рассады уже высеяны семена томата, перца сладкого и баклажана в необогреваемых весенних теплицах общей площадью 1 000 кв. метров.

«Поступление рассады в продажу ожидается в период с третьей декады апреля по первую декаду мая», - обещают в Приднестровском НИИ сельского хозяйства.

Селекционеры анонсируют потенциальным покупателям широкий ассортимент сортов и гибридов томата:

- сорта для открытого грунта – Ляна, Загадка, Примула, Факел, Титан, Персей, Спартак, Лагуна, Викторина, Баллада, Кармин;

- любительские сорта – Дикая роза, Руслан;

- детерминантные гибриды для выращивания в открытом грунте – Меркурий, Нептун, Гвидон, Лотос, Дойна, Любава, Седой Граф, Юнона, Куманек, Зинаида, Мариэль, Восторг, Дельфин, Барон, Оранжевый Хит;

- индетерминантные гибриды (высокорослые томаты для тепличных условий выращивания) – Рапсодия, Кармелита, Кармин, Розовый туман, Розовые купола, Будулай, Амаретто, Черри оранжевый, Черри коричневый.

Кроме того, в продаже будут:

- известные сорта перца сладкого – Подарок Молдовы, Виктория, Лумина, Рубиновый, Золотой Юбилей;

- рассада баклажана – Королева Марго, Алмаз Приднестровья, F1 Нистру, F1 Оптимус, F1 Мегатрон, F1 Млечный путь.
  • Сегодня, 18:47
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