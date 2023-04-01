Белорусский инженер Виктор Хаменок разработал компактный алкотестер в виде кулона, который отслеживает количество выпитого алкоголя и предотвращает совершение нежелательных действий в состоянии опьянения.
Основатель самого известного робо-стартапа с белорусскими корнями проектирует прибор, который будет мешать писать бывшим (и не только бывшим, и не только писать) под воздействием алкоголя, пишет devby.io
Как это устроено
Устройство простое и недорогое. Даже на небольшой партии (100 штук) его себестоимость не превышает 20 долларов.
Состоит из микроконтроллера Nordic nRF52840 (32-bit, ядро ARM Cortex-M4, 64 MHz), газового сенсора MiCS5524 (чувствительность определения этанола 10-500 ppm или 0.01-0.5 промилле) и литий-полимерного аккумулятора на 220 mAh, который позволит работать устройству несколько суток без подзарядки.
Устройство использует энергоэффективный Bluetooth Low Energy (BLE) протокол, специально созданный для Интернета-вещей.
Проект Виктора занял на хакатоне четвёртое место (из 16-ти), уступив сортировщику пластиковых бутылок, определителю веса свиньи по фотографии и просеивателю песка на пляже.
Изобретатель планирует скоро доработать кулон и протестировать его на добровольцах. Желающих, уточняет Хаменок, «очень много».
— Вчера, например, отмечали окончание хакатона нашей hardware-тусовкой в баре — том же самом, где родилась идея. Вдруг подходит девушка и просит: «Ребята, вы не поможете определить, кто более выпивший я или мой молодой человек?» Все наши ребята начинают хохотать. Я достаю прибор из кармана и говорю: «Девушка, вы не поверите».
Такой девайс можно использовать и для контроля количества выпитого спиртного.
фото: devby.io Виктор Хаменок
«Сенсор висит на воротничке и раз в 5 минут замеряет уровень алкоголя вокруг. Если он превышает какое-то значение — сенсор подаёт негромкий сигнал (или отсылает сообщение на телефон). Если уровень превышает другое значение, сенсор включает карающие меры (например, списывает с карты $10-100 на борьбу с алкоголизмом)»- рассказал Виктор.
Превратится ли пет-проект в продукт?
Виктор не готов ответить. Но уверен, что будет несколько пивотов.
" Область применения носимой электроники очень широкая, можно поменять алкогольный сенсор на какой-нибудь другой. Микропроцессор в устройстве достаточно мощный, чтобы гонять на нём Machine Learning. На плате есть акселерометр и микрофон, связь со смартфоном по Bluetooth Low Energy.
Думаю то или иное применение для устройства точно найдётся. В процессе разработки мне подсказали идею сделать устройство в виде кулона на шею.
Smart Jewelry — это вообще интересный и пока пустой рынок, уверен там тоже можно придумать много хороших, полезных решений",- поделился инженер
Иллюстрация с сайта devby.io
Алкосправка
В глобальных масштабах 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Согласно отчету World Health Organization, Беларусь и Литва находятся на 1-м и 2-м местах по количеству выпиваемого алкоголя (14,4 и 12,9 литра соответственно). Для сравнения, США находятся на 25-м месте с 8,7 литра.