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Изобретение белорусского инженера: кулон-алкотестер не даст написать бывшим

Изобретение белорусского инженера: кулон-алкотестер не даст написать бывшим

Белорусский инженер Виктор Хаменок разработал компактный алкотестер в виде кулона, который отслеживает количество выпитого алкоголя и предотвращает совершение нежелательных действий в состоянии опьянения.

Основатель самого известного робо-стартапа с белорусскими корнями проектирует прибор, который будет мешать писать бывшим (и не только бывшим, и не только писать) под воздействием алкоголя, пишет devby.io

Как это устроено

Устройство простое и недорогое. Даже на небольшой партии (100 штук) его себестоимость не превышает 20 долларов.

Состоит из микроконтроллера Nordic nRF52840 (32-bit, ядро ARM Cortex-M4, 64 MHz), газового сенсора MiCS5524 (чувствительность определения этанола 10-500 ppm или 0.01-0.5 промилле) и литий-полимерного аккумулятора на 220 mAh, который позволит работать устройству несколько суток без подзарядки.

Устройство использует энергоэффективный Bluetooth Low Energy (BLE) протокол, специально созданный для Интернета-вещей.

Проект Виктора занял на хакатоне четвёртое место (из 16-ти), уступив сортировщику пластиковых бутылок, определителю веса свиньи по фотографии и просеивателю песка на пляже.

Изобретатель планирует скоро доработать кулон и протестировать его на добровольцах. Желающих, уточняет Хаменок, «очень много».

— Вчера, например, отмечали окончание хакатона нашей hardware-тусовкой в баре — том же самом, где родилась идея. Вдруг подходит девушка и просит: «Ребята, вы не поможете определить, кто более выпивший я или мой молодой человек?» Все наши ребята начинают хохотать. Я достаю прибор из кармана и говорю: «Девушка, вы не поверите».

Такой девайс можно использовать и для контроля количества выпитого спиртного.

Изобретение белорусского инженера: кулон-алкотестер не даст написать бывшим
фото: devby.io Виктор Хаменок

«Сенсор висит на воротничке и раз в 5 минут замеряет уровень алкоголя вокруг. Если он превышает какое-то значение — сенсор подаёт негромкий сигнал (или отсылает сообщение на телефон). Если уровень превышает другое значение, сенсор включает карающие меры (например, списывает с карты $10-100 на борьбу с алкоголизмом)»- рассказал Виктор.

Превратится ли пет-проект в продукт?

Виктор не готов ответить. Но уверен, что будет несколько пивотов.

" Область применения носимой электроники очень широкая, можно поменять алкогольный сенсор на какой-нибудь другой. Микропроцессор в устройстве достаточно мощный, чтобы гонять на нём Machine Learning. На плате есть акселерометр и микрофон, связь со смартфоном по Bluetooth Low Energy.

Думаю то или иное применение для устройства точно найдётся. В процессе разработки мне подсказали идею сделать устройство в виде кулона на шею.

Smart Jewelry — это вообще интересный и пока пустой рынок, уверен там тоже можно придумать много хороших, полезных решений",- поделился инженер

Изобретение белорусского инженера: кулон-алкотестер не даст написать бывшим
Иллюстрация с сайта devby.io

Алкосправка

В глобальных масштабах 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Согласно отчету World Health Organization, Беларусь и Литва находятся на 1-м и 2-м местах по количеству выпиваемого алкоголя (14,4 и 12,9 литра соответственно). Для сравнения, США находятся на 25-м месте с 8,7 литра.

Изобретение белорусского инженера: кулон-алкотестер не даст написать бывшим
Иллюстрация с сайта devby.io

  • Вчера, 19:15
  • DTV
  • Просмотров: 58
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