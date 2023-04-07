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Доходы Бендерской типографии «Полиграфист» выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом

Доходы Бендерской типографии «Полиграфист» выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом

Государственное унитарное издательско-полиграфическое предприятие «Бендерская типография "Полиграфист"», которое сегодня находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, закрыло прошлый год с доходностью практически в 1 миллион рублей, что в 20 раз больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Бабенко на совещании в Правительстве ПМР , сообщает пресс-служба ведомства

«По прошлому году январь и февраль были с убытком в 137 тысяч долларов. По этому году впервые за 8 лет вышли в плюс. Доход получился 275 тысяч за первые два месяца года, — пояснил он. — Предприятие модернизируется. Проведена аттестация коллектива. Проводятся мероприятия по повышению зарплаты».

Бендерская типография держит курс на развитие и привлечение молодых кадров. Сегодня, отметил глава ведомства, печатники занимаются пусконаладочными работами полиграфического принтера, который является единственным в республике. Его уникальность в том, что он печатает рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля, который предназначен для незрячих и плоховидящих.

Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг положительно оценил успехи предприятия и поставил задачу не сбавлять темпы, не допускать убытков и необходимости участия государства в финансировании предприятия.


  • Вчера, 19:40
  • DTV
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