Государственное унитарное издательско-полиграфическое предприятие «Бендерская типография "Полиграфист"», которое сегодня находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, закрыло прошлый год с доходностью практически в 1 миллион рублей, что в 20 раз больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Бабенко на совещании в Правительстве ПМР , сообщает пресс-служба ведомства
«По прошлому году январь и февраль были с убытком в 137 тысяч долларов. По этому году впервые за 8 лет вышли в плюс. Доход получился 275 тысяч за первые два месяца года, — пояснил он. — Предприятие модернизируется. Проведена аттестация коллектива. Проводятся мероприятия по повышению зарплаты».
Бендерская типография держит курс на развитие и привлечение молодых кадров. Сегодня, отметил глава ведомства, печатники занимаются пусконаладочными работами полиграфического принтера, который является единственным в республике. Его уникальность в том, что он печатает рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля, который предназначен для незрячих и плоховидящих.
Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг положительно оценил успехи предприятия и поставил задачу не сбавлять темпы, не допускать убытков и необходимости участия государства в финансировании предприятия.