Соглашение на поставку в Молдову газа из Греции позволит лучше использовать подземные хранилища на Украине для повышения безопасности газоснабжения всей Центральной Европы в зимний период. Об этом заявил министр энергетики РМ Виктор Парликов по итогам переговоров в Афинах с греческим коллегой Костасом Скрекасом, сообщает EADaily
В частности, комментируя в социальных сетях подписанный накануне рамочный контракт молдавского госпредприятия Energocom с греческим газовым оператором DEPA, он отметил, что «теперь Молдова сможет закупать газ, воспользовавшись выгодными рыночными условиями».
«Греция является главными воротами на юге Европе для сжиженного природного газа, более половины из которого поступает из США. Energocom — первая и пока единственная компания в мире, имеющая практический опыт использования „вертикального коридора“ Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина», — заключил Виктор Парликов.
Напомним, в декабре 2022 года Кишинев импортировал первые пробные объемы природного газа из Греции, когда она проверяла функционирование в обратном направлении соединительной линии Греция — Болгария через Румынию из Трансадриатического газопровода, который является европейской частью «Южного газового коридора» из Азербайджана.
С прошлого года Молдова весь получаемый от «Газпрома» газ (5,7 млн кубометров в сутки) направляет в Приднестровье, что дает возможность расположенной там Молдавской ГРЭС (предприятие Интер РАО) вырабатывать почти сто процентов электричества для РМ. Свои потребности в голубом топливе Молдова компенсирует на мировых биржах, в частности румынской. Власти РМ заявляют, что в перспективе планируют полностью отказаться от российской наркозависимости, пусть и в убыток своему бюджету.
Как сообщало EADaily , в Греции действует один терминал СПГ и еще один будет готов к концу года. В этот терминал трейдеры из региона привозят газ из нескольких географических точек — с Востока, из США и Африки. При этом госкомпания DEPA импортирует не только СПГ, но и является многолетним клиентом «Газпрома» и закупщиком азербайджанского газа.