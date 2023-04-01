Двое подростков из России и Украины пронесли Распятие на одном из участков Крестного пути во время церемонии в Риме. Они приняли участие в церемонии Via Crucis. Она проходит в столице Италии в Страстную пятницу. В этом году мероприятие назвали «Голоса мира в мире войны».
Путь разделен на 14 этапов. На каждом распятие несли разные группы людей. Во время шествия священники зачитывают отрывки из Евангелия и молитвенные размышления отцов Церкви. Не указано, что за мальчик из России принял участие в церемонии. Украинским именовали подростка, чья семья год назад переехала из Мариуполя к бабушке в Италию.
В Ватикане заявили, что в этом году на церемонию собралось 20 тысяч человек. Возглавил процессию викарий Рима Анджело Де Донатис. Папа Римский Франциск не смог принять участие в мероприятии из-за сырой, прохладной погоды. Он следил за происходящим из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане.