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Подростки из Украины и России вместе пронесли святое распятие в Риме

Подростки из Украины и России вместе пронесли святое распятие в Риме
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое подростков из России и Украины пронесли Распятие на одном из участков Крестного пути во время церемонии в Риме. Они приняли участие в церемонии Via Crucis. Она проходит в столице Италии в Страстную пятницу. В этом году мероприятие назвали «Голоса мира в мире войны».

Путь разделен на 14 этапов. На каждом распятие несли разные группы людей. Во время шествия священники зачитывают отрывки из Евангелия и молитвенные размышления отцов Церкви. Не указано, что за мальчик из России принял участие в церемонии. Украинским именовали подростка, чья семья год назад переехала из Мариуполя к бабушке в Италию.

В Ватикане заявили, что в этом году на церемонию собралось 20 тысяч человек. Возглавил процессию викарий Рима Анджело Де Донатис. Папа Римский Франциск не смог принять участие в мероприятии из-за сырой, прохладной погоды. Он следил за происходящим из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане.

  • Сегодня, 09:38
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