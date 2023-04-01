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Изменения в Трудовой кодекс: Пенсионеров могут освободить от медосмотра при повторном устройстве на работу

Изменения в Трудовой кодекс: Пенсионеров могут освободить от медосмотра при повторном устройстве на работу

В прошлом году Верховный Совет ПМР внес в Трудовой кодекс изменения, согласно которым работодатель имеет право заключить срочные трудовые договоры на срок минимум 1 год с работниками, достигшими пенсионного возраста (55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин) и которым назначена пенсия. При этом, когда работник переходит с бессрочного на срочный трудовой договор, его увольняют и заново принимают на работу. Нужно ли в таком случае проходить медицинский осмотр, как прописано в Трудовом кодексе для устраивающихся на работу – этот вопрос решили урегулировать на уровне закона депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению.

По их мнению, такой работник уже проходил медосмотры как при первоначальном приеме на работу, так и в период дальнейшей трудовой деятельности, сообщает пресс-служба ВС ПМР. Кроме этого, работа по срочному трудовому договору является продолжением трудовой деятельности. Исходя из этих аргументов, депутаты Комитета внесли изменения в Трудовой кодекс и предложили исключить требование проходить медосмотр пенсионерам по возрасту, с которыми заключается срочный трудовой договор.

«В адрес Комитета поступали обращения для разъяснения и дачи толкования, как поступить в тех или иных ситуациях в части заключения срочных трудовых договоров с лицами, которым уже назначена пенсия. В данном случае вопрос урегулируется. Мы говорили изначально, что надо будет вносить такую инициативу в части медицинских осмотров. Указывается, что, если это периодический медосмотр, который работник прошел раз в 3 или 6 месяцев в зависимости от категорий, соответственно можно заключить с ним срочный трудовой договор. Потому что люди работали и продолжают работать», – пояснил председатель Комитета по социальной политике и соавтор законопроекта Сергей Чебан.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на одном из пленарных заседаний. В случае принятия Комитет учтет замечания, поступившие от Счетной палаты и Правительства, и оформит их в виде поправок ко второму чтению.
  • Сегодня, 09:45
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