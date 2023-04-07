Сегодня существует множество способов покраски яиц на Пасху, однако не все они безопасны. Например, ни в коем случае нельзя окрашивать яйца фломастерами и обычной краской или украшать их поталью. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Зубарева.
По словам эксперта, фломастеры, краски, маркеры и даже карандаши безвредны при обычном рисовании на бумаге. Но, проникая внутрь через тонкую яичную скорлупу, они становятся опасными для здоровья, передает gazeta.ru.
«Таким образом вместе с продуктами в организм попадают химические красящие вещества, в числе которых могут быть ядовитые компоненты. Ведь вряд ли на фабрике, производящей дешевый и не пищевой продукт, кто-то заморачивается над его безопасностью при употреблении внутрь. Да и приставкам «эко» доверять я не рекомендую», – сообщила нутрициолог.
Она отметила, что то же самое касается такого способа окраски яиц, как вываривание их с лоскутами яркоокрашенных тканей или с красителями для них же. Они также не являются пищевыми, следовательно, могут вызвать самые разнообразные негативные реакции, от аллергии до отравления.
«Особенно осторожными стоит быть с красивыми «золотыми» яйцами, украшенными поталью. Не вздумайте их есть и не давайте в руки детям. Имитация сусального золота, которым сияют купола храмов, конечно, выглядит очень празднично. Но в составе потали могут быть такие опасные компоненты как цинк, алюминий, олово и медь. И это совершенно точно не для экспериментов с декором пищи», – предостерегла Наталья Зубарева.
Что касается химических пищевых красителей, добавила эксперт, даже небольшое их количество может вызвать аллергические реакции.
«Они могут грозить крапивницей, зудом, отеками, бронхоспазмами и так далее. Особенно осторожными нужно быть, если в анамнезе уже есть такие случаи. И не забывайте, что яйца сами по себе мощный аллерген, а при некоторых заболеваниях ЖКТ они вовсе противопоказаны: могут, например, вызвать обострение панкреатита или кислотного рефлюкса», – констатировала специалист.
Доктор рекомендовала использовать природные пищевые красители, среди которых самым известным является луковая шелуха. Но помимо нее можно использовать каркаде для фиолетового цвета яиц, грецкий орех для желтого, шпинат для зеленого, куркуму для оранжевого и свеклу для розового.
«Да, от природных красителей чаще всего не бывает ярких оттенков, особенно если скорлупа не чисто белая. Но зато это абсолютно безопасно для всех участников процесса», – объяснила Зубарева.
Нутрициолог добавила, чтобы сделать на яйцах рисунок, можно примотать к ним резные листья петрушки или смородины перед тем, как опустить в воду.