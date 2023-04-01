МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост. МВФ дал худший пятилетний прогноз для мировой экономики с 1990 года.
Как сообщает Bloomberg, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет мировая экономика будет расти в среднем на 3% (последний прогноз фонда — 2,9%) в год.
По словам главы МВФ, это самая плохая динамика с 1990 года, так как в последние 20 лет мировой ВВП рос в среднем на 3,8% в год, передает unian.net.
МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне.
"В связи с ростом геополитической напряженности и все еще высокой инфляцией надежное восстановление остается недостижимым", — сказала Георгиева.
В МВФ считают, что страны с низким уровнем дохода будут страдать от ослабления спроса на их экспорт, а доход на душу населения там остается ниже, чем у развивающихся стран. Как говорится в прогнозе, бедность и голод могут усилиться.
Фонд призывает страны принимать меры по повышению производительности.