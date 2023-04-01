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"Бедность и голод могут усилиться": МВФ дал худший прогноз за последние 30 лет

"Бедность и голод могут усилиться": МВФ дал худший прогноз за последние 30 лет

МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост. МВФ дал худший пятилетний прогноз для мировой экономики с 1990 года.

Как сообщает Bloomberg, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет мировая экономика будет расти в среднем на 3% (последний прогноз фонда — 2,9%) в год.

По словам главы МВФ, это самая плохая динамика с 1990 года, так как в последние 20 лет мировой ВВП рос в среднем на 3,8% в год, передает unian.net.

МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне.

"В связи с ростом геополитической напряженности и все еще высокой инфляцией надежное восстановление остается недостижимым", — сказала Георгиева.

В МВФ считают, что страны с низким уровнем дохода будут страдать от ослабления спроса на их экспорт, а доход на душу населения там остается ниже, чем у развивающихся стран. Как говорится в прогнозе, бедность и голод могут усилиться.

Фонд призывает страны принимать меры по повышению производительности.
  • Сегодня, 10:05
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