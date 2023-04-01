К празднику Благовещения Пресвятой Богородицы приурочили открытие Поклонного креста в селе Гиска. Его установили на местном кладбище, одного из древних в окрестностях Бендер. Поклонных крестов на кладбище было два, деревянных. Еще одним символом православной веры в селе стало больше. Место выбрали не случайно.
Поклонный крест Поклонный крест - дело рук касауцких мастеров. Вытесан из камня, на лицевой стороне - распятый Христос, - напоминает о страданиях во имя общего блага. Звучит благодарственная молитва - как символ животворящей силы, передает bendery.tv.
Средства на установку Поклонного Креста собирали всем миром. Сельчане говорят, вера и общее дело объединяют и обогащают духовно. Почтить память усопших, помолиться, помянуть родных и близких. Теперь это можно будет сделать и у этого поклонного креста.