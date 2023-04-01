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Автобус Кишинев-Киев попал в ДТП под Бельцами
Фото: пресс-служба полиции РМ
Девять иностранных граждан пострадали при аварии автобуса на трассе между Бельцами и Дрокией, следовавшего рейсом Кишинёв-Киев, сообщает молдавская полиция.
Всего в автобусе находился 21 человек.
По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства.
- Сегодня, 20:45
- DTV
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