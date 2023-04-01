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В НАТО анонсировали крупнейшие авиационные учения

В НАТО анонсировали крупнейшие авиационные учения
Фото: НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе (Getty Images)/ автор: Константин Широкун

Страны НАТО с 12 по 23 июня организуют крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, которые пройдут у границ с Россией. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США Майкл Ло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нацгвардии США.

Учения под руководством Германии будут сосредоточены на оперативной и тактической полевой подготовке и пройдут в Чехии, Эстонии, Германии и Латвии.

"Air Defender 2023 проверят нашу способность быстро развертывать и быстро использовать авиацию сил НАТО. НАТО — это чисто оборонительный альянс. Но если кто-то нападает на одну страну, он нападет на всех нас", - заявил Ло.

Помимо Германии и США, в развертывании вооруженных сил Альянса примут участие 22 страны-союзника. Сообщается, что в учениях будут задействованы около 220 самолетов 23 типов. Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Ранее сообщалось, что НАТО в период с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне обучение по киберзащите Locked Shields 2023.

Также с 16 по 30 июня на территории Сербии состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами-членами НАТО.

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