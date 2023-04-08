На территории Мемориального комплекса «Кицканский плацдарм» сегодня прошла экологическая акция «Посади своё дерево», сообщили в телеграмм-канале слободзейской госадминистрации.
Мероприятие организовали в рамках проводимого в районе Месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов.
В рамках акции сотрудники местного ПУЖКХ, Дома культуры и члены молодёжной организации «Крылья» высадили 50 молодых деревьев туи.
В Покровском парке Тирасполя волонтёры высадили молодые клёны
Активисты общественного экологического волонтёрского движения «ЭкоПМР» провели очередную акцию. В тираспольском Покровском парке (Кирова) волонтёры высадили около 40 саженцев клёна остролистного, говорится на сайте движения.
«Мы выбирали саженцы, чтобы не распустились еще листья, высадили 22 лунки — по 2 саженца в каждую. Надеемся, что саженцы приживутся и в парке будет больше тени и больше деревьев», - отмечают волонтёры.
Самому маленькому волонтеру всего 4 года и он активно принимал участие в экологической акции.