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На Кицканском плацдарме и в Покровском парке прошли экологические акции

На Кицканском плацдарме и в Покровском парке прошли экологические акции

На территории Мемориального комплекса «Кицканский плацдарм» сегодня прошла экологическая акция «Посади своё дерево», сообщили в телеграмм-канале слободзейской госадминистрации.

Мероприятие организовали в рамках проводимого в районе Месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов.

В рамках акции сотрудники местного ПУЖКХ, Дома культуры и члены молодёжной организации «Крылья» высадили 50 молодых деревьев туи.

В Покровском парке Тирасполя волонтёры высадили молодые клёны

Активисты общественного экологического волонтёрского движения «ЭкоПМР» провели очередную акцию. В тираспольском Покровском парке (Кирова) волонтёры высадили около 40 саженцев клёна остролистного, говорится на сайте движения.

«Мы выбирали саженцы, чтобы не распустились еще листья, высадили 22 лунки — по 2 саженца в каждую. Надеемся, что саженцы приживутся и в парке будет больше тени и больше деревьев», - отмечают волонтёры.

Самому маленькому волонтеру всего 4 года и он активно принимал участие в экологической акции.

  • Сегодня, 20:58
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