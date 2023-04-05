Картофельная промышленность США получила большой импульс за неделю до Пасхи, так как многие национальные СМИ ухватились за предложение использовать картофель в качестве альтернативы крашеным яйцам во время празднования праздника, рассказывает EastFruit.
Пасхальные яйца, конечно же, долгое время были в американской культуре ключевым символом весеннего христианского праздника.
Хотя FreshFruitPortal не смог получить официальное подтверждение, различные источники сообщили, что национальный совет по маркетингу и продвижению картофеля предоставил советы по покраске картофеля. Potatoes USA просит людей, которые пробуют пасхальный картофель, использовать хэштег #easterpotatoes в социальных сетях и отмечать @PotatoGoodness в Facebook или Instagram.
Помимо других достоинств, переход от яиц обусловлен значительным ростом цен на свежие яйца для потребителей в США: «Для людей, которые имеют скромный бюджет на еду из-за завышенных цен почти на все, картофель будет подходящим вариантом для пасхального праздника».
Эрин Бракен (Erin Bracken), мама троих детей, которая работает с Potatoes USA, говорит, что она слышала от многих людей, что они планируют раскрасить картофель в этом году — детям его легче держать и он не такой хрупкий как яйца. «Я думаю, что люди хотят и сэкономить деньги и просто рады возможности попробовать что-то новое», — говорит Брэкен.
В интернете семьи уже делятся лайфхаками по раскрашиванию картофеля. Некоторые используют съедобную краску и пищевой краситель на водной основе, чтобы потом можно было съесть картофель. Другие отводят продукту сугубо декоративную роль и собираются расписывать профессиональными красками. Появились предложения проводить конкурсы крашеного картофеля, поскольку он лежкий и действительно хорошо подходит для рисования.
Пасхальные штампы, которые продаются для яиц, применимы и к картошке. Один из плюсов – отсутствие подготовительной работы. Картофель не требует варки или другой подготовки.
В какой бы степени крашенный картофель ни появлялся в пасхальных корзинах 2023 года, картофельная промышленность, безусловно, получила повышенное внимание со стороны американских потребителей.