Скончался последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц, ему было 103 года. Он был ответственен за обвинительные приговоры в отношении 22 командиров нацистских батальонов смерти. О смерти мужчины в воскресенье, 8 апреля, сообщил сын Ференца телеканалу NBC.
Нюрнбергский процесс проходил в Нюрнберге после окончания Второй мировой войны и являлся судом над военными преступниками нацистской Германии. Суд длился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Двенадцать из 24 обвиняемых были приговорены к смертной казни.
Бенджамину Ференцу на момент начала процесса было 27 лет. Тогда он выступал в качестве обвинителя в отдельном процессе над членами так называемых айнзацгрупп, или эсэсовских подразделений, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях стран Европы и СССР.
Телеканал указывает, что тогда по делу проходили 22 человека, которых признали виновными в убийстве более 1 миллиона человек. 13 обвиняемых приговорили к смертной казни через повешение.
После процесса Ференц был назначен ответственным за возврат имущества, захваченного нацистами, владельцами или наследниками, а также помог заключить соглашение о компенсациях жертвам Холокоста с правительством Западной Германии.
Эти документы позже использовались для решения судеб командиров нацистских эскадронов смерти во время суда. Четырнадцать из 22 осужденных были приговорены к смертной казни. Но казнили только четверых.
Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и учреждениях в Берлине, в том числе подробные отчеты об айнзатцгруппах, специальных подразделениях СС, которые бродили по оккупированной нацистами Европе и убили более 1 миллиона человек.
Ференцу, родившемуся в 1920 году в семье венгерских евреев, было 10 месяцев, когда его семья иммигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Нью-Йорке. Он вырос в бедности на ухабистых улицах Адской Кухни, где его отец работал дворником, а потом маляром.
Он учился в Городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права. Он поступил на службу в армию после окончания учебы, когда Европа охватила Вторая мировая война, высадившись в Нормандии и сражаясь в битве за Арденну.
Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений, когда союзные войска приблизились к центру нацистской власти в Берлине. Ференц побывал в нескольких концлагерях — Бухенвальде, Маутхаузе, Флоссенбурге, Эбензее — часто в течение нескольких дней, а иногда и часов после их освобождения.
Ференц также участвовал в том, чтобы подтолкнуть немцев к согласию сохранить кладбища, на которых были похоронены жертвы Холокоста. Проведя 10 лет в Германии, он перевез свою семью в США.