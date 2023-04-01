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В Нацбанке Украины рассказали о рекордных золотовалютных резервах

В Нацбанке Украины рассказали о рекордных золотовалютных резервах

Золотовалютные резервы Украины в настоящее время составляют более чем $30 млрд. Об этом заявил в воскресенье советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет - они превышают $30 млрд", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По утверждению Устенко, этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за 5 месяцев.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что международные резервы страны по итогам февраля этого года снизились на 3,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составили $28,86 млрд. По информации регулятора, это произошло в связи с его интервенциями по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке страны, передает ТАСС.

До этого в Нацбанке прогнозировали, что благодаря финансовой помощи Запада к концу 2023 года международные резервы страны составят около $27 млрд. Потребность Украины во внешнем финансировании увеличилась, поскольку государственный бюджет на текущий год принят с рекордным дефицитом в размере $38 млрд. В Киеве надеются полностью покрыть его за счет международной помощи. Как отмечал бывший премьер-министр страны Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.


  • Сегодня, 11:27
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