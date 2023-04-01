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На территории Молдовы пройдут военные учения

На территории Молдовы пройдут военные учения
Фото: ipn.md

Солдаты 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» с 10 по 14 апреля проведут учения на полигонах Нацармии Молдовы. Как сообщили в министерство обороны РМ, в них задействуют бронетранспортеры «Пиранья», передает newsmaker.md.

«Учения, которые пройдут с 10 по 14 апреля, включают теоретические и практические занятия, основанные на сценариях , которые характерны для международных театров военных действий. Военные изучат тактику, методы и процедуры, используемые миротворцами в операциях, в том числе патрулирование и охрану важных целей», — сообщили в минобороны.

Ведомство предупредило, что люди могут видеть на дорогах военную технику, когда она будет перемещаться с мест базирования в учебные центры армии.

Напомни, Германия передала Молдове 19 бронетранспортеров «Пиранья». Первые три бронетранспортера доставили в Кишинев в январе. Остальная бронетехника прибудет в течение этого года.

Отметим, страны НАТО с 12 по 23 июня проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023.
  • Сегодня, 11:37
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