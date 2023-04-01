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Четырехэтажный дом обрушился в центре Марселя

Четырехэтажный дом обрушился в центре Марселя

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя во Франции обрушился жилой дом. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян.

Инцидент произошел на улице Тиволи в 5-м округе. На место происшествие прибыли экстренные службы, а территория вокруг здания была огорожена. Отмечается, что после обрушения возник пожар, что мешает направить на место происшествие спасателей и собак для поиска жертв и пострадавших под завалами.

Позже градоначальник сообщил, что в результате обрушения здания пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает kp.ru.

«Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи», - заявил мэр города телеканалу BFM, отметив, что на данный момент поисково-спасательные работы пока нельзя начать из-за продолжающегося пожара, и «следует готовиться к тому, что будут жертвы».

Кроме того, сообщается о риске обрушения соседнего здания.


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