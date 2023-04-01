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В Омске суд запретил кошке гулять по квартире

В Омске суд запретил кошке гулять по квартире
Фото: Unsplash

Такое требование выдвинул сосед ее хозяйки. В Омке суд запретил домашней кошке гулять по квартире. Это произошло из-за конфликта хозяйки животного со своим соседом, рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

38-летняя женщина делит двухкомнатную квартиру с другим собственником, 72-летним мужчиной. Пенсионер был недоволен тем, что соседская кошка постоянно ходит по общей территории и в итоге обратился в суд.

В суде собственникам жилья пришлось найти компромисс. Женщина больше не сможет выпускать кошку из своей комнаты. Кроме того, ей придется убрать одну из полок к ванной и кухонный стол, чтобы пенсионер мог поставить свой. Так спор между жильцами официально завершился.

rtraveler.ru
  • Сегодня, 12:35
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