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В Эстонии мужчину оштрафовали за футболку с надписью СССР

В Эстонии мужчину оштрафовали за футболку с надписью СССР

Жителя эстонской Нарвы, который 9 мая 2022 года пришел к танку-памятнику в футболке с надписью СССР, оштрафовали на 444 евро. Об этом сообщает "Европейская правда" ссылаясь на портал ERR.

Решение о штрафе Идасская префектура вынесла еще 24 ноября, но в законную силу оно вступило только на этой неделе, когда кассационную жалобу мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.

Мужчина был наказан в рамках возбужденного против него производства о проступке по статье 151'1 Пенитенциарного кодекса. В полиции решили, что мужчина 1961 года рождения совершил правонарушение, когда 9 мая пришел к установленному между Нарвой и Нарва-Еэсуу танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.

"Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, напрямую связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеет ничего общего с чествованием памяти павших", - решили и в полиции, и в Вируском уездном суде, который в начале февраля не стал отменять выписанный мужчине штраф.

Как следует из судебного решения, на суде мужчина также подтвердил свою поддержку Российской Федерации.

9 мая, увидев полицейский патруль, мужчина пытался спрятать футболку под курткой, что свидетельствует о том, что он понимал, что ношение предмета одежды с такой символикой запрещено, считают в префектуре.

При этом степень вины мужчины суд расценил как среднюю, поскольку благодаря вмешательству полицейских запрещенную символику он демонстрировал лишь "в короткий промежуток времени и относительно небольшому количеству лиц".

Согласно решению суда, которое вступило в силу 4 апреля, житель Нарвы сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.

Напомним, в прошлом году по распоряжению правительства Эстонии в городе Нарве и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.
  • Вчера, 20:04
  • DTV
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