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PS: Юань может обогнать доллар и стать мировой резервной валютой

PS: Юань может обогнать доллар и стать мировой резервной валютой
Фото: Depositphotos

Китай достиг серьезного прогресса по укреплению юаня. Поэтому есть вероятность того, что в будущем юань обгонит доллар и станет мировой резервной валютой. Об этом пишет gazeta.ru ссылаясь на Project Syndicate.

Китай хотел бы конвертировать юань в международную валюту, покончив с глобальным доминированием доллара США. Этот шаг превращения юаня в одну их ведущих мировых расчетных валют принес бы большую пользу китайской экономике. Также это смогло бы помочь Китаю избежать дальнейших валютных кризисов.

В публикации указали, что доллар до сих пор сохранят свое господство в мировой экономике из-за того, что США обладают большим и ликвидным рынком капитала, где зарубежные инвесторы могут размещать свои активы. В этом плане финансовый рынок Китае менее ликвиден, что делает юань непривлекательным для инвесторов.

По мнению авторов статьи, юань мог бы стать более привлекательной валютой для инвестиции, если бы Китай ослабил контроль за движением капитала. Также продвижению китайской валюты может помочь серия соглашений о валютных свопах между Народным банком Китая и центральными банками других стран.

7 апреля Compact сообщил, что Китай создает «вторичную экономику», которая не будет зависеть от доллара и США. Поэтому всеобщая дедолларизация стала уже реальным явлением, так как проводятся сделки в местных валютах.
  • Вчера, 20:26
  • DTV
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