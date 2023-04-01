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В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

9 апреля в селе Чобручи был открыт парковый сезон. Первым мероприятием, проведённым на территории парка-памятника им. Д. К. Родина, стала районная выставка-ярмарка птиц и домашних животных. Она была приурочена к Году АПК, сельских территорий и сельского туризма. Организаторами мероприятия выступили государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея и администрация села Чобручи.

Десятки птицеводов и животноводов-любителей из населённых пунктов Слободзейского района и республики привезли сюда своих питомцев. Ассортимент был разнообразен: от простых почтовых голубей до кудрявого поросёнка породы кармал.

Мероприятие стало прекрасной площадкой для демонстрации заводчиками своих успехов, обмена опытом и понравившимися экземплярами, а также простого человеческого общения, которого так не хватает в повседневной суете, сообщается на сайте Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея.

Посетители выставки смогли не только полюбоваться домашней птицей и декоративными животными, но и приобрести новых представителей для своего хозяйства. На ярмарку приезжали целыми семьями, и больше всего эмоций было, конечно же, у детей.

Побывали на мероприятии и пообщались с его участниками руководитель слободзейской госадминистрации Василий Тищенко и глава села Чобручи Виталий Цуркан.

Один из непосредственных координаторов выставки-ярмарки, заместитель главы чобручской администрации Андрей Маслов выступил сегодня и в качестве участника и продемонстрировал свою живность. Среди представленных экземпляров – свинья породы кармал, утки породы индийский бегунок, нутрии, цесарки. Дома ещё осталась коллекция голубей. По словам Андрея Алексеевича, любовь к природе, домашнему животноводству и птицеводству родом из детства. Сельские ребята впитывают эти качества «с молоком матери».

На ярмарке было представлено большое разнообразие кроликов. По соседству разместились кролиководы из села Карагаш Виталий Каска и Сергей Попов. Виталий занимается разведением бургундской породы уже около 10 лет. Началось все с просьбы сына купить ему домашнее животное, а сегодня у Виталия большое кролиководческое хозяйство. Разводит как для своей семьи, так и предлагает желающим. Рассказывает, что помимо эстетичного вида животного, его мясо обладает прекрасными вкусовыми качествами. А вот у Сергея Попова живёт около 100 представителей 4 пород – немецкий строкач, венский, французский баран, рекс. Кролиководством занимается с 10 лет и называет своё хобби «болезнью» - настолько он им увлечён.

Были на ярмарке и декоративные кролики. Их в Чобручи привёз директор Дубоссарского зоопарка Пётр Бильский. Гостями из Дубоссар среди птиц также стали попугаи – корелла, какарики, неразлучники и волнистые, а также голуби – бухарские, павлиньи, почтовые и кинг.

Не обошлось и без кур. Помимо привычных для нашего края пород, были и китайские. Разведением этих пушистых птиц уже третий год занимается Михаил Жеков из Паркан. Называет себя любителем и выращивает кур, уток и голубей для души. Ухаживать за птицами Михаилу Ивановичу помогает его супруга Валентина. С большим удовольствием принимает участие в подобных выставках в Приднестровье и соседней Молдове. Сегодня в его ассортименте были и карликовые курочки.

Чобручане Геннадий и Ирина Терентьевы представили на выставку-ярмарку голубей. В их домашнем хозяйстве 8 пород. Геннадий начал заниматься разведением птиц еще в детстве, а Ирина приобщилась к этому делу с первых дней семейной жизни и продолжает помогать супругу в его увлечении. Участие в таких мероприятиях считают прекрасной возможностью обменяться опытом и узнать новое.

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

В Слободзейском районе провели выставку-ярмарку птиц и домашних животных
Фото: Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея
  • Вчера, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 45
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