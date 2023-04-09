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Израиль продлит визы украинским беженцам

Израиль продлит визы украинским беженцам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о продлении виз и продолжении оказания медицинской и социальной помощи украинским беженцам, сообщает канцелярия премьера.

"После оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял сегодня решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и продолжение предоставления медицинской и социальной помощи", - говорится в заявлении канцелярии премьера Израиля, пишет ria.ru.

В феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении, а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры". В марте Нетаньяху говорил журналистам, что Израиль ограничен в поддержке Украины в связи с договоренностью с Россией по Сирии.
  • Вчера, 20:51
  • DTV
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