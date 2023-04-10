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Турция запустит первый наблюдательный спутник

Турция запустит первый наблюдательный спутник
Иллюстрация: Anadolu Agency

Первый турецкий наблюдательный спутник будет запущен в космос 11 апреля. Об этом в воскресенье сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт eadaily.com

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим развиваться в глобальной космической гонке благодаря нашим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям», — заявил Эрдоган.

Таким образом, группировка турецких спутников на околоземных орбитах увеличится до 10 аппаратов.

IMECE — спутник наблюдения за поверхностью Земли. Он разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км.

Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. Среди задач нового спутника сбор информации для нужд оборонной сферы, борьбы со стихийными бедствиями, наблюдение за климатическими процессами и сельскохозяйственной сферой.

Спутник будет готов к полноценной работе через 48 часов после выхода на расчетную орбиту. Срок службы на данный момент составляет пять лет.


  • Сегодня, 10:11
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