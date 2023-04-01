Dnestr.TV

 
0

Раскольники переводят Киево-Печерскую лавру на молитвы на украинском языке

Раскольники переводят Киево-Печерскую лавру на молитвы на украинском языке
Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре: раскольники — в храме, УПЦ — во дворе


Молитвы в Киево-Печерской лавре должны быть только на украинском языке, заявил руководитель раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передаёт life.ru.По его словам, пасхальную службу он проведёт в Успенском соборе комплекса.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — сказал он в беседе с изданием "Общественное. Новости"

Напомним, гонения на каноническую УПЦ на Украине вспыхнули с новой силой этой весной.

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.
Священнослужители отказались покидать обитель и обратились в суд, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Его обвиняют в "работе на Россию".

В Киево-Печерской лавре прошли сразу два богослужения в честь Вербного воскресенья. Глава раскольнической ПЦУ Епифаний служил божественную литургию в Трапезном храме, а предстоятель ПЦУ митрополит Онуфрий — на улице.

Судя по трансляциям, обстановка в лавре была спокойна. На богослужении УПЦ присутствовало много больше людей — сотни.

  • Сегодня, 10:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит о принятом в Молдове "законе о сепаратиз ...
  • В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
  • В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпро ...
  • Данилов: Кишинев разработал рассчитанный на семь лет пл ...
  • Глава г.Бендеры провёл встречу с активом общественных о ...
  • МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Со ...
  • Паспорт нового образца будет введен в Молдове с апреля
  • Фокус медиа - гендерно-корректная коммуникация
  • 1 апреля – скорбная дата в истории города Бендеры
  • С 1 апреля в Молдове запрещена продажа сигарет потребит ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна