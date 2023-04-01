Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре: раскольники — в храме, УПЦ — во дворе
Молитвы в Киево-Печерской лавре должны быть только на украинском языке, заявил руководитель раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передаёт life.ru.По его словам, пасхальную службу он проведёт в Успенском соборе комплекса.
"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", — сказал он в беседе с изданием "Общественное. Новости"
Напомним, гонения на каноническую УПЦ на Украине вспыхнули с новой силой этой весной.
Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились в суд, а настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест. Его обвиняют в "работе на Россию".
В Киево-Печерской лавре прошли сразу два богослужения в честь Вербного воскресенья. Глава раскольнической ПЦУ Епифаний служил божественную литургию в Трапезном храме, а предстоятель ПЦУ митрополит Онуфрий — на улице.
Судя по трансляциям, обстановка в лавре была спокойна. На богослужении УПЦ присутствовало много больше людей — сотни.