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Топ 7 самых востребованных в ЕС молдавских товаров

Топ 7 самых востребованных в ЕС молдавских товаров

Делегация ЕС в Молдове составила рейтинг самой востребованной в Европейском союзе молдавской продукции. В дипмиссии отметили, что на основе данных Национального бюро статистики выбрали топ-7 товаров, экспортируемых в ЕС, передаёт newsmaker.md

Согласно данным статистики, в 2022 году Молдова поставила в Европейский союз электромашин и электроаппаратуры на общую сумму более $510 млн. На втором месте по объему экспорта в страны ЕС оказались масличные семена и плоды — в 2022 году объем экспорта составил $317,5 млн. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

На третье место вышли растительные масла и жиры ($285,8 млн за год, то есть на 62% больше, чем в 2021 году). Кроме того, Молдова поставила в страны ЕС зерновых на $253,9 млн, одежды и аксессуаров на $196,6 млн, овощей и фруктов на $143,7 млн, а также мебели на $142,6 млн.

Отметим, ранее министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля рассказал, что Румыния занимает первое место в структуре молдавского экспорта — 28,6%, и является основным торговым партнером Молдовы, особенно после начала войны в Украине, когда экспорт на рынок СНГ значительно снизился.
  • Сегодня, 10:44
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